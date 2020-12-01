https://ria.ru/20201201/khazanov-1587103065.html
Юбиляр Хазанов с иронией отозвался о Comedy Club
Юбиляр Хазанов с иронией отозвался о Comedy Club
Геннадий Хазанов, которому сегодня исполнилось 75 лет, высказался о талантах резидентов юмористического шоу Comedy Club. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:09
2020-12-01T13:09
2020-12-01T14:24
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звезды
гарик мартиросян
шоубиз
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Геннадий Хазанов, которому сегодня исполнилось 75 лет, высказался о талантах резидентов юмористического шоу Comedy Club. Хазанов заявил, что плохо знает Павла Волю, Гарика Харламова, Гарика Мартиросяна и других участников популярной передачи на телеканале ТНТ, но в присущей ему манере прокомментировал их творчество. Геннадий Хазанов также поделился одним из рецептов позитивного отношения к жизни. По словам именинника, ему поднимает настроение просмотр футбольных матчей."Я очень люблю футбол. Причем, честно признаюсь, больше люблю английскую футбольную лигу, чем российскую. Получаю большое удовольствие от серьезных футбольных битв. Смотреть футбол оказалось значительно интереснее, чем играть самому", — признался артист.Он рассказал, что мальчишкой "гонял по полю мяч". "А вот профессиональный футбол — это всегда азарт", — уверен Геннадий Хазанов.
https://ria.ru/20201201/khazanov-1586556178.html
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знаменитости, павел воля, звезды, гарик мартиросян, геннадий хазанов
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Геннадий Хазанов, которому сегодня исполнилось 75 лет, высказался
о талантах резидентов юмористического шоу Comedy Club.
Хазанов заявил, что плохо знает Павла Волю, Гарика Харламова, Гарика Мартиросяна и других участников популярной передачи на телеканале ТНТ, но в присущей ему манере прокомментировал их творчество.
"Я плохо их знаю. Знаю лишь, что там есть талантливые люди. Но такой успех, как у Зеленского (комедийного актера, ставшего президентом Украины. — Прим. ред.), им не грозит", — сказал юморист в интервью изданию "АиФ".
Геннадий Хазанов также поделился одним из рецептов позитивного отношения к жизни. По словам именинника, ему поднимает настроение просмотр футбольных матчей.
"Я очень люблю футбол. Причем, честно признаюсь, больше люблю английскую футбольную лигу, чем российскую. Получаю большое удовольствие от серьезных футбольных битв. Смотреть футбол оказалось значительно интереснее, чем играть самому", — признался артист.
Он рассказал, что мальчишкой "гонял по полю мяч". "А вот профессиональный футбол — это всегда азарт", — уверен Геннадий Хазанов.