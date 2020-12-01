https://ria.ru/20201201/khazanov-1587103065.html

Юбиляр Хазанов с иронией отозвался о Comedy Club

Юбиляр Хазанов с иронией отозвался о Comedy Club

Геннадий Хазанов, которому сегодня исполнилось 75 лет, высказался о талантах резидентов юмористического шоу Comedy Club. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:09

2020-12-01T13:09

2020-12-01T14:24

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гарик мартиросян

шоубиз

геннадий хазанов

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Геннадий Хазанов, которому сегодня исполнилось 75 лет, высказался о талантах резидентов юмористического шоу Comedy Club. Хазанов заявил, что плохо знает Павла Волю, Гарика Харламова, Гарика Мартиросяна и других участников популярной передачи на телеканале ТНТ, но в присущей ему манере прокомментировал их творчество. Геннадий Хазанов также поделился одним из рецептов позитивного отношения к жизни. По словам именинника, ему поднимает настроение просмотр футбольных матчей."Я очень люблю футбол. Причем, честно признаюсь, больше люблю английскую футбольную лигу, чем российскую. Получаю большое удовольствие от серьезных футбольных битв. Смотреть футбол оказалось значительно интереснее, чем играть самому", — признался артист.Он рассказал, что мальчишкой "гонял по полю мяч". "А вот профессиональный футбол — это всегда азарт", — уверен Геннадий Хазанов.

https://ria.ru/20201201/khazanov-1586556178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, павел воля, звезды, гарик мартиросян, геннадий хазанов