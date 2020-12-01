https://ria.ru/20201201/khazanov-1587101529.html

Альтов поздравил Хазанова: не удивлюсь, если он еще космонавтом станет

Альтов поздравил Хазанова: не удивлюсь, если он еще космонавтом станет

Писатель-сатирик и драматург Семен Альтов поздравил Геннадия Хазанова с днем рождения, отметив, что юбиляр всегда позволяет себе роскошь делать то, что хочет, и РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:45

2020-12-01T10:45

2020-12-01T10:45

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новости культуры

геннадий хазанов

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Писатель-сатирик и драматург Семен Альтов поздравил Геннадия Хазанова с днем рождения, отметив, что юбиляр всегда позволяет себе роскошь делать то, что хочет, и "может быть, мы еще узнаем, что он стал космонавтом".Хазанов 1 декабря отмечает 75-летний юбилей.Альтов напомнил, что Хазанов начинал с пародий, "делал это очень смешно и имел большой успех", он "один из немногих на эстраде умел держать паузу – не за счет смешных фраз одна за другой, а за счет актерского мастерства"."Со мной в какой-то мере был связан его переход к монологам, достаточно острым и социальным по тем временам. Коллеги тогда ему говорили: "Что ты делаешь? Вот же успех – монолог студента кулинарного техникума". Но Гена если что решил, он будет делать. На вершине Олимпа, когда уже пришли слава и деньги, он вдруг уходит в театр – это мужской поступок, я считаю. Хазанов всегда позволял себе роскошь делать то, что он хотел. Может быть, мы еще узнаем, что он стал космонавтом – не удивлюсь, может себе позволить и это. Дай бог долгих лет ему", - рассказал Альтов РИА Новости.

https://ria.ru/20201201/khazanov-1586556178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, геннадий хазанов