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https://ria.ru/20201201/khazanov-1587101529.html
Альтов поздравил Хазанова: не удивлюсь, если он еще космонавтом станет
Альтов поздравил Хазанова: не удивлюсь, если он еще космонавтом станет
Писатель-сатирик и драматург Семен Альтов поздравил Геннадия Хазанова с днем рождения, отметив, что юбиляр всегда позволяет себе роскошь делать то, что хочет, и РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:45
2020-12-01T10:45
культура
новости культуры
геннадий хазанов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Писатель-сатирик и драматург Семен Альтов поздравил Геннадия Хазанова с днем рождения, отметив, что юбиляр всегда позволяет себе роскошь делать то, что хочет, и "может быть, мы еще узнаем, что он стал космонавтом".Хазанов 1 декабря отмечает 75-летний юбилей.Альтов напомнил, что Хазанов начинал с пародий, "делал это очень смешно и имел большой успех", он "один из немногих на эстраде умел держать паузу – не за счет смешных фраз одна за другой, а за счет актерского мастерства"."Со мной в какой-то мере был связан его переход к монологам, достаточно острым и социальным по тем временам. Коллеги тогда ему говорили: "Что ты делаешь? Вот же успех – монолог студента кулинарного техникума". Но Гена если что решил, он будет делать. На вершине Олимпа, когда уже пришли слава и деньги, он вдруг уходит в театр – это мужской поступок, я считаю. Хазанов всегда позволял себе роскошь делать то, что он хотел. Может быть, мы еще узнаем, что он стал космонавтом – не удивлюсь, может себе позволить и это. Дай бог долгих лет ему", - рассказал Альтов РИА Новости.
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новости культуры, геннадий хазанов

Альтов поздравил Хазанова: не удивлюсь, если он еще космонавтом станет

10:45 01.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкXVI церемония вручения премии "Серебряная Калоша"
XVI церемония вручения премии Серебряная Калоша - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Писатель-сатирик и драматург Семен Альтов поздравил Геннадия Хазанова с днем рождения, отметив, что юбиляр всегда позволяет себе роскошь делать то, что хочет, и "может быть, мы еще узнаем, что он стал космонавтом".
Хазанов 1 декабря отмечает 75-летний юбилей.
Альтов напомнил, что Хазанов начинал с пародий, "делал это очень смешно и имел большой успех", он "один из немногих на эстраде умел держать паузу – не за счет смешных фраз одна за другой, а за счет актерского мастерства".
"Со мной в какой-то мере был связан его переход к монологам, достаточно острым и социальным по тем временам. Коллеги тогда ему говорили: "Что ты делаешь? Вот же успех – монолог студента кулинарного техникума". Но Гена если что решил, он будет делать. На вершине Олимпа, когда уже пришли слава и деньги, он вдруг уходит в театр – это мужской поступок, я считаю. Хазанов всегда позволял себе роскошь делать то, что он хотел. Может быть, мы еще узнаем, что он стал космонавтом – не удивлюсь, может себе позволить и это. Дай бог долгих лет ему", - рассказал Альтов РИА Новости.
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Вчера, 08:00Культура
Из студентов в короли. Любимец публики Геннадий Хазанов отмечает юбилей
 
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