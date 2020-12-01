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Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем
Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова, отметив, что... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:58
2020-12-01T10:10
культура
россия
геннадий хазанов
московский государственный театр эстрады
владимир путин
эстрада
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова, отметив, что главный секрет его успеха - артистический темперамент, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Хазанов отмечает во вторник 75-летие.Хазанов – известный российский актер и телеведущий, художественный руководитель Московского театра эстрады. Лауреат Государственной премии РФ, в 1991 году получил звание народного артиста РСФСР.
https://ria.ru/20201201/khazanov-1586556178.html
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россия, геннадий хазанов, московский государственный театр эстрады, владимир путин, эстрада

Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем

09:58 01.12.2020 (обновлено: 10:10 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов во время фотоколла актеров фильма "Кавказская пленница"
Народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов во время фотоколла актеров фильма Кавказская пленница - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова, отметив, что главный секрет его успеха - артистический темперамент, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Хазанов отмечает во вторник 75-летие.
Творческий вечер сценариста и актера Сергея Плотова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 08:00Культура
Из студентов в короли. Любимец публики Геннадий Хазанов отмечает юбилей
"Человек незаурядного и многогранного дарования, вы пользуетесь искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет такого творческого успеха и востребованности – ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым вы щедро дарите свой талант", - говорится в сообщении.
Хазанов – известный российский актер и телеведущий, художественный руководитель Московского театра эстрады. Лауреат Государственной премии РФ, в 1991 году получил звание народного артиста РСФСР.
Артист эстрады, телеведущий Геннадий Хазанов - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 02:17
Биография Геннадия Хазанова
 
КультураРоссияГеннадий ХазановМосковский государственный театр эстрадыВладимир Путинэстрада
 
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