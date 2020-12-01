Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем

"Человек незаурядного и многогранного дарования, вы пользуетесь искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет такого творческого успеха и востребованности – ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым вы щедро дарите свой талант", - говорится в сообщении.