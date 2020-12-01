Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем
09:58 01.12.2020 (обновлено: 10:10 01.12.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов во время фотоколла актеров фильма "Кавказская пленница"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова, отметив, что главный секрет его успеха - артистический темперамент, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Хазанов отмечает во вторник 75-летие.
"Человек незаурядного и многогранного дарования, вы пользуетесь искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет такого творческого успеха и востребованности – ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым вы щедро дарите свой талант", - говорится в сообщении.
Хазанов – известный российский актер и телеведущий, художественный руководитель Московского театра эстрады. Лауреат Государственной премии РФ, в 1991 году получил звание народного артиста РСФСР.
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