Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14 01.12.2020 (обновлено: 17:30 01.12.2020)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что необходимо провести инвентаризацию положения дел в сфере обмена телами и удерживаемыми лицами в Карабахе.
"Отмечу и такой момент, на который мы обращаем внимание. Необходимо, чтобы эффективно обмениваться телами и удерживаемыми лицами, провести инвентаризацию положения дел в этой области", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.
"И, конечно же, военноначальники с обеих сторон должны иметь очень четкие списки лиц, которые считаются пропавшими без вести, чтобы можно было более предметно, более конкретно этим заниматься", - добавил министр.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.