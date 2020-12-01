https://ria.ru/20201201/karabakh-1587200006.html

Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе

Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что необходимо провести инвентаризацию положения дел в сфере обмена телами и удерживаемыми лицами в Карабахе. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:14

2020-12-01T17:14

2020-12-01T17:30

никол пашинян

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

сергей лавров

нагорно-карабахская республика

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что необходимо провести инвентаризацию положения дел в сфере обмена телами и удерживаемыми лицами в Карабахе."И, конечно же, военноначальники с обеих сторон должны иметь очень четкие списки лиц, которые считаются пропавшими без вести, чтобы можно было более предметно, более конкретно этим заниматься", - добавил министр.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.

азербайджан

армения

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, в мире