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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что необходимо провести инвентаризацию положения дел в сфере обмена телами и удерживаемыми лицами в Карабахе. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:14
2020-12-01T17:30
никол пашинян
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
сергей лавров
нагорно-карабахская республика
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что необходимо провести инвентаризацию положения дел в сфере обмена телами и удерживаемыми лицами в Карабахе."И, конечно же, военноначальники с обеих сторон должны иметь очень четкие списки лиц, которые считаются пропавшими без вести, чтобы можно было более предметно, более конкретно этим заниматься", - добавил министр.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.
азербайджан
армения
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никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, в мире

Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе

17:14 01.12.2020 (обновлено: 17:30 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что необходимо провести инвентаризацию положения дел в сфере обмена телами и удерживаемыми лицами в Карабахе.
"Отмечу и такой момент, на который мы обращаем внимание. Необходимо, чтобы эффективно обмениваться телами и удерживаемыми лицами, провести инвентаризацию положения дел в этой области", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.
"И, конечно же, военноначальники с обеих сторон должны иметь очень четкие списки лиц, которые считаются пропавшими без вести, чтобы можно было более предметно, более конкретно этим заниматься", - добавил министр.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВладимир ПутинАзербайджанАрменияСергей ЛавровНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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