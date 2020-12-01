Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:10 01.12.2020 (обновлено: 17:24 01.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили российского миротворческого контингента на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы, конечно, касались темы Нагорного Карабаха наряду с другими ситуациями, которые требуют нашего внимания, и мы рассказали подробно, какие меры предпринимает РФ по выполнению заявления руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.
© РИА НовостиОбстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе на 1 декабря 2020
Обстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе на 1 декабря 2020
Он напомнил, что российские миротворцы развернуты там с обоюдного согласия президента Азербайджана и премьер-министра Армении.
"Каких-либо иных идей не высказывается", - добавил министр.