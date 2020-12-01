Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе

"Мы, конечно, касались темы Нагорного Карабаха наряду с другими ситуациями, которые требуют нашего внимания, и мы рассказали подробно, какие меры предпринимает РФ по выполнению заявления руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.