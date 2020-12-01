https://ria.ru/20201201/karabakh-1587177904.html

В Минобороны рассказали о центре мониторинга в Карабахе

В Минобороны рассказали о центре мониторинга в Карабахе

Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, персонала в нем будет от двух стран поровну,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:49

2020-12-01T15:49

2020-12-01T15:49

ситуация в нагорном карабахе

минобороны турции

игорь конашенков

нагорный карабах

турция

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, персонала в нем будет от двух стран поровну, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее Минобороны Турции сообщило о подписании соглашения с Россией о создании совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе по контролю над перемирием."В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября между министерством обороны РФ и министерством национальной обороны Турецкой Республики, достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий. Центр будет размещен на территории Азербайджана. Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/karabakh-1587165502.html

нагорный карабах

турция

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны турции, игорь конашенков, нагорный карабах, турция, азербайджан, в мире