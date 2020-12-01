https://ria.ru/20201201/karabakh-1587177904.html
В Минобороны рассказали о центре мониторинга в Карабахе
В Минобороны рассказали о центре мониторинга в Карабахе
Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, персонала в нем будет от двух стран поровну,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:49
2020-12-01T15:49
2020-12-01T15:49
ситуация в нагорном карабахе
минобороны турции
игорь конашенков
нагорный карабах
турция
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, персонала в нем будет от двух стран поровну, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее Минобороны Турции сообщило о подписании соглашения с Россией о создании совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе по контролю над перемирием."В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября между министерством обороны РФ и министерством национальной обороны Турецкой Республики, достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий. Центр будет размещен на территории Азербайджана. Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/karabakh-1587165502.html
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минобороны турции, игорь конашенков, нагорный карабах, турция, азербайджан, в мире