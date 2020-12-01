https://ria.ru/20201201/karabakh-1587141925.html

Алиев рассказал о соглашении по российско-турецкому центру в Карабахе

Алиев рассказал о соглашении по российско-турецкому центру в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пункт о совместном миротворческом центре России и Турции по контролю за прекращением огня в Карабахе в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:24

2020-12-01T13:24

2020-12-01T13:24

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

турция

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 1 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пункт о совместном миротворческом центре России и Турции по контролю за прекращением огня в Карабахе в трехстороннем соглашении, подписанном лидерами России, Азербайджана и Армении, подробно не комментировался, однако была такая договоренность при подписании этого документа.Минобороны Турции ранее сообщило о подписании соглашения с Россией о создании совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе по контролю над перемирием."В целях повышения эффективности контроля за соблюдением договоренностей сторонами конфликта создается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. При подписании данного заявления этот пункт подробно не комментировался. Однако, подписывая его, мы уже договорились о том, что это будет турецко-российский центр, и это также уже нашло решение",- заявил Алиев в своем обращении к народу в связи с переходом под контроль Баку Лачинского района в Карабахе.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.

https://ria.ru/20201201/koridor-1587111796.html

https://ria.ru/20201201/koridor-1587123877.html

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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россия, нагорный карабах, ильхам алиев, турция, азербайджан, армения, в мире