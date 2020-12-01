Россия и Турция подписали соглашение о центре мониторинга в Карабахе
10:44 01.12.2020 (обновлено: 11:53 01.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на дороге Степанакерт - Шуша
АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Москва и Анкара подписали документ о создании совместного центра мониторинга в Карабахе.
"Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано", — говорится в заявлении Минобороны Турции.
Сейчас стороны готовятся начать работу.
Ранее стало известно, что под контроль Баку перешел Лачинский район — последний из трех, которые значились в документе о перемирии.
Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армения обязалась вернуть азербайджанцам Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Стороны должны обменяться пленными и телами погибших. В регионе размещаются российские миротворцы, также создается российско-турецкий центр мониторинга.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.