https://ria.ru/20201201/karabakh-1587103335.html

Россия и Турция подписали соглашение о центре мониторинга в Карабахе

Россия и Турция подписали соглашение о центре мониторинга в Карабахе

Москва и Анкара подписали документ о создании совместного центра мониторинга в Карабахе. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:44

2020-12-01T10:44

2020-12-01T11:53

россия

турция

ситуация в нагорном карабахе

минобороны турции

нагорный карабах

в мире

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АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Москва и Анкара подписали документ о создании совместного центра мониторинга в Карабахе."Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано", — говорится в заявлении Минобороны Турции.Сейчас стороны готовятся начать работу.Ранее стало известно, что под контроль Баку перешел Лачинский район — последний из трех, которые значились в документе о перемирии.Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армения обязалась вернуть азербайджанцам Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Стороны должны обменяться пленными и телами погибших. В регионе размещаются российские миротворцы, также создается российско-турецкий центр мониторинга.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201119/lachinskiy-koridor-1585213399.html

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россия, турция, минобороны турции, нагорный карабах, в мире