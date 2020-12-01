Штаб Трампа подал иск из-за нарушений на выборах в Висконсине
19:54 01.12.2020 (обновлено: 21:03 01.12.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд Висконсина, заявив о нарушениях закона на выборах.
Как указано в сообщении на сайте штаба, такое решение приняли после запрошенного пересчета "с целью вскрыть подлог и отклонения, которые неопровержимо изменили результаты выборов".
Отмечается, что в иске приведены доказательства нарушений: махинации с конвертами для отправки бюллетеней заочного голосования, учет бюллетеней, выданных с нарушениями, проведение "незаконных мероприятий по голосованию".
В частности, сотрудники на местах якобы сами заполняли недостающую информацию на присланных конвертах с бюллетенями, направляли тысячи бюллетеней без обязательного запроса от избирателя, обходили требования закона о наличии у избирателя удостоверения личности для получения бюллетеня. По последнему пункту было выдано более 20 тысяч бюллетеней, говорится в сообщении. Кроме того, авторы иска говорят, что более чем в 200 местах в городе Мэдисон были развернуты "незаконные места для голосования".
Накануне губернатор Висконсина Тони Эверс по итогам пересчета голосов сертифицировал результаты выборов и подтвердил победу Джо Байдена. Отрыв составил около 20 тысяч голосов.
Трамп не признает победу Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах.
30 ноября, 03:32У Байдена диагностировали два небольших перелома стопы