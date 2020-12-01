https://ria.ru/20201201/isk-1587234078.html

Штаб Трампа подал иск из-за нарушений на выборах в Висконсине

Штаб Трампа подал иск из-за нарушений на выборах в Висконсине

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд Висконсина, заявив о нарушениях закона на выборах. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:54

2020-12-01T19:54

2020-12-01T21:03

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд Висконсина, заявив о нарушениях закона на выборах.Как указано в сообщении на сайте штаба, такое решение приняли после запрошенного пересчета "с целью вскрыть подлог и отклонения, которые неопровержимо изменили результаты выборов".Отмечается, что в иске приведены доказательства нарушений: махинации с конвертами для отправки бюллетеней заочного голосования, учет бюллетеней, выданных с нарушениями, проведение "незаконных мероприятий по голосованию".В частности, сотрудники на местах якобы сами заполняли недостающую информацию на присланных конвертах с бюллетенями, направляли тысячи бюллетеней без обязательного запроса от избирателя, обходили требования закона о наличии у избирателя удостоверения личности для получения бюллетеня. По последнему пункту было выдано более 20 тысяч бюллетеней, говорится в сообщении. Кроме того, авторы иска говорят, что более чем в 200 местах в городе Мэдисон были развернуты "незаконные места для голосования".Накануне губернатор Висконсина Тони Эверс по итогам пересчета голосов сертифицировал результаты выборов и подтвердил победу Джо Байдена. Отрыв составил около 20 тысяч голосов.Трамп не признает победу Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах.

https://ria.ru/20201201/narusheniya-1587085808.html

https://ria.ru/20201130/perelom-1586887452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире