https://ria.ru/20201201/gaz-1587073215.html

В Госдуме возмутились отказом Санду признать долг за газ перед Россией

В Госдуме возмутились отказом Санду признать долг за газ перед Россией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал в беседе с НСН слова избранного президента Молдавии Майи Санду, назвавшей долг Кишинева... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T00:57

2020-12-01T00:57

2020-12-01T08:55

россия

майя санду

игорь додон

леонид калашников

госдума рф

снг

москва

молдавия

тирасполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Сиди и не кукарекай": Калашников пришел в ярость от слов Санду

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586938716_0:111:3072:1839_1400x0_80_0_0_6aaaaef526aa3fe6a2b55894b3d8841f.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал в беседе с НСН слова избранного президента Молдавии Майи Санду, назвавшей долг Кишинева за газ перед Москвой нечестным.В частности, Санду заявила, что Молдавия не будет признавать долг за поставки российского газа в Приднестровье.Парламентарий посоветовал Санду встретиться с жителями Приднестровья и попытаться найти с ними общий язык.В январе действующий президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что Кишинев не будет выплачивать газовые долги Приднестровья, с этим должен разобраться Тирасполь.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20201130/sandu-1587043725.html

https://ria.ru/20201130/torgovlya-1586947648.html

россия

москва

молдавия

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя санду, игорь додон, леонид калашников, госдума рф, снг, москва, молдавия, тирасполь, в мире