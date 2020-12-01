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В Госдуме возмутились отказом Санду признать долг за газ перед Россией
В Госдуме возмутились отказом Санду признать долг за газ перед Россией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал в беседе с НСН слова избранного президента Молдавии Майи Санду, назвавшей долг Кишинева... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T00:57
2020-12-01T08:55
россия
майя санду
игорь додон
леонид калашников
госдума рф
снг
москва
молдавия
тирасполь
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"Сиди и не кукарекай": Калашников пришел в ярость от слов Санду
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал в беседе с НСН слова избранного президента Молдавии Майи Санду, назвавшей долг Кишинева за газ перед Москвой нечестным.В частности, Санду заявила, что Молдавия не будет признавать долг за поставки российского газа в Приднестровье.Парламентарий посоветовал Санду встретиться с жителями Приднестровья и попытаться найти с ними общий язык.В январе действующий президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что Кишинев не будет выплачивать газовые долги Приднестровья, с этим должен разобраться Тирасполь.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20201130/sandu-1587043725.html
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россия, майя санду, игорь додон, леонид калашников, госдума рф, снг, москва, молдавия, тирасполь, в мире

В Госдуме возмутились отказом Санду признать долг за газ перед Россией

00:57 01.12.2020 (обновлено: 08:55 01.12.2020)
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал в беседе с НСН слова избранного президента Молдавии Майи Санду, назвавшей долг Кишинева за газ перед Москвой нечестным.
В частности, Санду заявила, что Молдавия не будет признавать долг за поставки российского газа в Приднестровье.

"Если это (Приднестровье. — Прим. ред.) не ее страна, то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них, как на рабах, пахать и сеять", — возмутился Калашников.

Парламентарий посоветовал Санду встретиться с жителями Приднестровья и попытаться найти с ними общий язык.
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В январе действующий президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что Кишинев не будет выплачивать газовые долги Приднестровья, с этим должен разобраться Тирасполь.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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РоссияМайя СандуИгорь ДодонЛеонид КалашниковГосдума РФСНГМоскваМолдавияТираспольВ мире
 
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