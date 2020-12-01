https://ria.ru/20201201/gaz-1587073215.html
В Госдуме возмутились отказом Санду признать долг за газ перед Россией
В Госдуме возмутились отказом Санду признать долг за газ перед Россией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал в беседе с НСН слова избранного президента Молдавии Майи Санду, назвавшей долг Кишинева... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T00:57
2020-12-01T00:57
2020-12-01T08:55
россия
майя санду
игорь додон
леонид калашников
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молдавия
тирасполь
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"Сиди и не кукарекай": Калашников пришел в ярость от слов Санду
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал в беседе с НСН слова избранного президента Молдавии Майи Санду, назвавшей долг Кишинева за газ перед Москвой нечестным.В частности, Санду заявила, что Молдавия не будет признавать долг за поставки российского газа в Приднестровье.Парламентарий посоветовал Санду встретиться с жителями Приднестровья и попытаться найти с ними общий язык.В январе действующий президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что Кишинев не будет выплачивать газовые долги Приднестровья, с этим должен разобраться Тирасполь.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20201130/sandu-1587043725.html
https://ria.ru/20201130/torgovlya-1586947648.html
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россия, майя санду, игорь додон, леонид калашников, госдума рф, снг, москва, молдавия, тирасполь, в мире