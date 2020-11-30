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Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией "нечестным"
Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией "нечестным"
Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью РБК заявила, что Кишинев не будет признавать долг за газ перед Москвой. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:00
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россия
майя санду
газпром
москва
молдавия
кишинев
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью РБК заявила, что Кишинев не будет признавать долг за газ перед Москвой.При этом она назвала этот вопрос большой проблемой, которую необходимо решать. По ее словам, сейчас общий размер долга — около 7,5 миллиарда долларов.Ранее в интервью украинскому изданию "Европейская правда" Санду заявила, что Молдавия никогда не признает долг за газ перед Россией.В январе действующий президент Молдавии Игорь Додон, проигравший последние выборы Санду, заявлял, что Кишинев не будет выплачивать газовые долги Приднестровья, с этим должен разобраться Тирасполь.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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россия, майя санду, газпром, москва, молдавия, кишинев, в мире

Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией "нечестным"

19:00 30.11.2020 (обновлено: 20:13 30.11.2020)
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью РБК заявила, что Кишинев не будет признавать долг за газ перед Москвой.
"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", — заявила политик.
При этом она назвала этот вопрос большой проблемой, которую необходимо решать. По ее словам, сейчас общий размер долга — около 7,5 миллиарда долларов.
Ранее в интервью украинскому изданию "Европейская правда" Санду заявила, что Молдавия никогда не признает долг за газ перед Россией.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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В январе действующий президент Молдавии Игорь Додон, проигравший последние выборы Санду, заявлял, что Кишинев не будет выплачивать газовые долги Приднестровья, с этим должен разобраться Тирасполь.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
РоссияМайя СандуГазпромМоскваМолдавияКишиневВ мире
 
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