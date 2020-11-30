Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией "нечестным"
19:00 30.11.2020 (обновлено: 20:13 30.11.2020)
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью РБК заявила, что Кишинев не будет признавать долг за газ перед Москвой.
"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", — заявила политик.
При этом она назвала этот вопрос большой проблемой, которую необходимо решать. По ее словам, сейчас общий размер долга — около 7,5 миллиарда долларов.
Ранее в интервью украинскому изданию "Европейская правда" Санду заявила, что Молдавия никогда не признает долг за газ перед Россией.
В январе действующий президент Молдавии Игорь Додон, проигравший последние выборы Санду, заявлял, что Кишинев не будет выплачивать газовые долги Приднестровья, с этим должен разобраться Тирасполь.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.