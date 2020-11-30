https://ria.ru/20201130/dolg-1587030761.html

Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией "нечестным"

Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией "нечестным"

Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью РБК заявила, что Кишинев не будет признавать долг за газ перед Москвой. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:00

2020-11-30T19:00

2020-11-30T20:13

россия

майя санду

газпром

москва

молдавия

кишинев

в мире

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью РБК заявила, что Кишинев не будет признавать долг за газ перед Москвой.При этом она назвала этот вопрос большой проблемой, которую необходимо решать. По ее словам, сейчас общий размер долга — около 7,5 миллиарда долларов.Ранее в интервью украинскому изданию "Европейская правда" Санду заявила, что Молдавия никогда не признает долг за газ перед Россией.В январе действующий президент Молдавии Игорь Додон, проигравший последние выборы Санду, заявлял, что Кишинев не будет выплачивать газовые долги Приднестровья, с этим должен разобраться Тирасполь.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20201130/torgovlya-1586947648.html

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москва

молдавия

кишинев

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россия, майя санду, газпром, москва, молдавия, кишинев, в мире