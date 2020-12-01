https://ria.ru/20201201/dushitel-1587206898.html

"Я их не считал": слесарь из Казани признался в серии из 26 убийств

"Я их не считал": слесарь из Казани признался в серии из 26 убийств

"Тихий, быстрый, безболезненный способ" — Радик Тагиров, задушивший, по версии следствия, 26 пенсионерок, подробно описал, как именно убивал, но зачем —... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:59

2020-12-01T17:59

2020-12-01T18:20

скр

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

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происшествия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. "Тихий, быстрый, безболезненный способ" — Радик Тагиров, задушивший, по версии следствия, 26 пенсионерок, подробно описал, как именно убивал, но зачем — объяснить не смог. Его задержали в Казани во вторник утром, а уже ближе к вечеру МВД распространило видеозапись допроса. Пояс и шнур от утюгаСледователи не сомневаются: 38-летний Тагиров и печально известный Поволжский маньяк — одно и то же лицо. Впервые о жестоком серийнике, охотившемся исключительно на одиноких пожилых женщин, в Казани заговорили весной 2012-го.В феврале в доме № 75 по улице Гагарина родственники обнаружили тело 84-летней пенсионерки. Еще двух убитых нашли в марте в других районах города: одну задушили поясом от халата, скрученным столовой ложкой, вторую — проводом от утюга.Убийцу восемь лет искали оперативники МВД и ФСБ сразу из нескольких регионов страны, а расследованием уголовного дела занимался Центральный аппарат СК России. Проверив более десяти тысяч человек, силовики вышли на казанского слесаря. Подозреваемый в убийствах Тагиров не смог с ходу вспомнить все свои похождения, сказал лишь, что начал убивать в 2010-м или в 2011-м. Затруднился назвать и точное число задушенных: заявил, что не считал их."Присматривал будущую жертву на рынке или возле магазина, затем провожал до дома и напрашивался в гости, — объясняет он на видео. — Представлялся сотрудником управляющей компании, чистильщиком вентиляционной шахты. Оказавшись внутри, накидывал на шею руку и душил. Держал до тех пор, пока женщина не уснет, пока не упадет. Тихий, быстрый и, как мне показалось, безболезненный способ убийства". По словам задержанного, основным мотивом преступлений были ограбления. "Все происходило спонтанно, — продолжает Радик. — В то время я жил на улице и хотел кушать. Так получилось, что подвернулась возможность взять легкие деньги"."Таким нравится убивать"СК приписывал Поволжскому душителю 32 жертвы, сейчас речь идет о 26. Убийства происходили не только в Казани — в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Перми. Всего к августу 2012-го насчиталось 18 эпизодов.Примечательно, что маньяк не утруждал себя тщательным обыском квартир убитых, а брал, как правило, лишь золотые украшения, лежавшие на видном месте. За любую информацию о преступнике власти пообещали вознаграждение в размере до трех миллионов рублей.На вопрос следователя, почему все ограбления заканчивались убийствами, Тагиров, который уже был ранее судим за кражу, ответить так и не смог.Однако по мнению бывшего следователя Амурхана Яндиева, поймавшего Чикатило и многих других известных маньяков, Поволжский серийник явно получал от насилия удовольствие."Пенсионерок он выбирал, скорее всего, потому, что они наиболее беззащитные и не могли дать отпор, — объясняет Яндиев. — Учитывая то, что преступник не всегда брал деньги, вероятно, ему нравился сам процесс убийства. Насколько я знаю, об изнасилованиях в этом случае речи не было, что странно: такие маньяки в судебной практике встречаются крайне редко. Как правило, серийники насилуют своих жертв".Обширная географияСледователь также предположил, что сказалась и полученная в раннем детстве психологическая травма."Возможно, у него возникла неприязнь, например, к матери или другому близкому человеку, — уточняет Амурхан. — И теперь он мстит незнакомым пожилым женщинам. Но это предстоит установить следствию". В ближайшие двое суток Тагирову должны избрать меру пресечения. Скорее всего, его заключат под стражу. По данным СК России, у него уже взяли образцы ДНК и оправили на экспертизу. Учитывая обширную географию преступлений, следователей и подозреваемого ждет проверка показаний на месте в 12 регионах страны.Также силовикам необходимо выяснить, действительно ли серия убийств закончилась в 2012-м. Ведь, по мнению специалистов, маньяки никогда не останавливаются сами. Если вину Тагирова докажут, ему грозит срок вплоть до пожизненного.Поволжский маньяк — не первый серийник в России, охотившийся исключительно на одиноких пожилых женщин. В 2010-м в Свердловской области арестовали Ирину Гайдамачук, на ее счету 17 убийств. По версии следствия, обвиняемая знакомилась с пенсионерками, входила к ним в доверие, а затем убивала и грабила. В 2012-м ее приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

https://ria.ru/20190725/1556844271.html

https://ria.ru/20180516/1520628935.html

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Предполагаемый убийца пенсионерок в Татарстане дает показания Задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок в Казани Радик Тагиров дает признательные показания. 2020-12-01T17:59 true PT3M54S

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скр, жилье, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия