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Захарова прокомментировала слова Столтенберга о ДСНВ
Захарова прокомментировала слова Столтенберга о ДСНВ
У РФ вызывает недоумение, что генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит о прекращении договора СНВ как о чем-то предопределенном, хотя большинство стран альянса... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:52
2020-12-01T18:14
мария захарова
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. У РФ вызывает недоумение, что генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит о прекращении договора СНВ как о чем-то предопределенном, хотя большинство стран альянса поддерживает продление этого соглашения, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в связи со встречей министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая проходит 1-2 декабря, заявил, что на этой встрече предполагается обсудить подходы к сохранению режима контроля над вооружениями, "включая ограничения на ядерные боезаряды с учетом истечения в феврале следующего года срока действия Договора о СНВ".Отмечается, что в Москве хотели бы понять откуда у Столтенберга такая уверенность в отсутствии у ДСНВ жизненных перспектив.
https://ria.ru/20201113/dsnv-1584400829.html
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мария захарова, россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, йенс столтенберг, в мире

Захарова прокомментировала слова Столтенберга о ДСНВ

17:52 01.12.2020 (обновлено: 18:14 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. У РФ вызывает недоумение, что генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит о прекращении договора СНВ как о чем-то предопределенном, хотя большинство стран альянса поддерживает продление этого соглашения, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в связи со встречей министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая проходит 1-2 декабря, заявил, что на этой встрече предполагается обсудить подходы к сохранению режима контроля над вооружениями, "включая ограничения на ядерные боезаряды с учетом истечения в феврале следующего года срока действия Договора о СНВ".
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 03:03
Небензя оценил перспективы продления ДСНВ при Байдене

"Можно было бы только приветствовать, что в альянсе решили, наконец, озаботиться ситуацией в сфере контроля над вооружениями, которая неуклонно деградирует в результате последовательного разрушения США договоров и соглашений в данной сфере. Однако не может не вызывать недоумения, что генсек НАТО говорит о прекращении действия ДСНВ как о чем-то уже вполне предопределенном, хотя абсолютное большинство стран-членов НАТО, если верить заявлениям их представителей, поддерживает продление этого соглашения", - говорится в комментарии.

Отмечается, что в Москве хотели бы понять откуда у Столтенберга такая уверенность в отсутствии у ДСНВ жизненных перспектив.

"Россия многократно высказывалась за безусловное продление ДСНВ в том виде, как он был подписан. Соответствующее предложение было официально передано другой стороне Договора – США – еще в декабре прошлого года и с тех пор неоднократно подтверждалось. Вполне очевидно, что пролонгация предполагает сохранение всех предусмотренных ДСНВ ограничений как в части стратегических носителей, так и ядерных боезарядов", - добавила Захарова.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 18:36
США назвали условие для продления ДСНВ на год
 
Мария ЗахароваРоссияДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОЙенс СтолтенбергВ мире
 
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