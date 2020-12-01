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Захарова прокомментировала слова Столтенберга о ДСНВ
Захарова прокомментировала слова Столтенберга о ДСНВ
У РФ вызывает недоумение, что генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит о прекращении договора СНВ как о чем-то предопределенном, хотя большинство стран альянса... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:52
2020-12-01T17:52
2020-12-01T18:14
мария захарова
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. У РФ вызывает недоумение, что генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит о прекращении договора СНВ как о чем-то предопределенном, хотя большинство стран альянса поддерживает продление этого соглашения, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в связи со встречей министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая проходит 1-2 декабря, заявил, что на этой встрече предполагается обсудить подходы к сохранению режима контроля над вооружениями, "включая ограничения на ядерные боезаряды с учетом истечения в феврале следующего года срока действия Договора о СНВ".Отмечается, что в Москве хотели бы понять откуда у Столтенберга такая уверенность в отсутствии у ДСНВ жизненных перспектив.
https://ria.ru/20201113/dsnv-1584400829.html
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мария захарова, россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, йенс столтенберг, в мире