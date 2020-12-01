https://ria.ru/20201201/dogovor-1587232494.html

В НАТО поддержали диалог России и США по ДСНВ

В НАТО поддержали диалог России и США по ДСНВ

Главы МИД стран-союзниц по НАТО поддержали диалог между США и Россией по договору СНВ, который истекает в феврале 2021 года, сообщил на пресс-конференции в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:43

2020-12-01T19:43

2020-12-01T20:02

йенс столтенберг

россия

договор снв-3

нато

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Главы МИД стран-союзниц по НАТО поддержали диалог между США и Россией по договору СНВ, который истекает в феврале 2021 года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний министров иностранных дел НАТО."Мы приветствуем диалог США и России, направленный на движение вперед. Мы не должны оказаться в ситуации, когда не будет соглашения, ограничивающего количество ядерных боеголовок. Время на исходе", - сказал он.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201201/dsnv-1587208958.html

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сша

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йенс столтенберг, россия, договор снв-3, нато, сша, в мире