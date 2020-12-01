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Минпросвещения не планирует перевод школьников на дистанционку
Минпросвещения не планирует перевод школьников на дистанционку
Никаких планов по переводу школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах РФ нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:14
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социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Никаких планов по переводу школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах РФ нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Минпросвещения не планирует перевод школьников на дистанционку

14:14 01.12.2020 (обновлено: 14:45 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 во время онлайн занятий у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Никаких планов по переводу школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах РФ нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Никаких планов перехода школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах нет", - сказал он на конференции "Цифровизация образования: угроза или возможности" в ОП РФ.
 
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