https://ria.ru/20201201/distantsionka-1587153261.html

Минпросвещения не планирует перевод школьников на дистанционку

Минпросвещения не планирует перевод школьников на дистанционку

Никаких планов по переводу школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах РФ нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:14

2020-12-01T14:14

2020-12-01T14:45

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Никаких планов по переводу школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах РФ нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество