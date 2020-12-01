https://ria.ru/20201201/dekor-1587080617.html

Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний декор в 2020 году

Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний декор в 2020 году

Покупка живой ели и новогоднего декора может обойтись россиянам в среднем в 3350 рублей, а замена живой ели на искусственную увеличит сумму до 4550 рублей,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T06:09

2020-12-01T06:09

2020-12-01T06:09

россия

новый год

москва

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Покупка живой ели и новогоднего декора может обойтись россиянам в среднем в 3350 рублей, а замена живой ели на искусственную увеличит сумму до 4550 рублей, заявили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".Количество объявлений о продаже живых елей на сайте "Авито" в ноябре 2020 года увеличилось в 2,4 раза в годовом выражении, а предложение искусственных елей выросло на 88%. Потребительский спрос на ели, в свою очередь, увеличился в 2,8 раза по отношению к прошлом году.Средняя цена живой ели, по данным компании, составила 300 рублей (за экземпляр), а искусственной - 1500 рублей. "Натуральные ели в этом году стали дешевле на 14%, а искусственные, наоборот, выросли в стоимости на 16%", - добавили в пресс-офисе.Предложение новогодних украшений в ноябре, заметили в пресс-службе "Авито", по сравнению с прошлым годом также выросло. Так, пользователи сервиса разместили в 2 раза больше объявлений о продаже гирлянд, чем в ноябре 2019 года, при этом средняя цена гирлянды снизилась на 6%, до 650 рублей. В свою очередь, предложение мишуры увеличилось на 62%, а ее средняя цена выросла на 2% - до 500 рублей.Ассортимент елочных игрушек ноябре текущего года расширился на 40%. Средняя цена на них составила 400 рублей, что выше цены прошлого года на 14%. При этом интересовались елочными игрушками в ноябре на 93% больше пользователей, чем годом ранее. Звезду для елки можно купить в среднем за 500 рублей, а рождественский венок, который становится все более популярным среди россиян - за 1000 рублей.

https://ria.ru/20201130/goroskop-1586962363.html

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россия, новый год, москва, общество