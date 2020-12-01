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Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний декор в 2020 году
Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний декор в 2020 году
Покупка живой ели и новогоднего декора может обойтись россиянам в среднем в 3350 рублей, а замена живой ели на искусственную увеличит сумму до 4550 рублей,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T06:09
2020-12-01T06:09
россия
новый год
москва
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Покупка живой ели и новогоднего декора может обойтись россиянам в среднем в 3350 рублей, а замена живой ели на искусственную увеличит сумму до 4550 рублей, заявили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".Количество объявлений о продаже живых елей на сайте "Авито" в ноябре 2020 года увеличилось в 2,4 раза в годовом выражении, а предложение искусственных елей выросло на 88%. Потребительский спрос на ели, в свою очередь, увеличился в 2,8 раза по отношению к прошлом году.Средняя цена живой ели, по данным компании, составила 300 рублей (за экземпляр), а искусственной - 1500 рублей. "Натуральные ели в этом году стали дешевле на 14%, а искусственные, наоборот, выросли в стоимости на 16%", - добавили в пресс-офисе.Предложение новогодних украшений в ноябре, заметили в пресс-службе "Авито", по сравнению с прошлым годом также выросло. Так, пользователи сервиса разместили в 2 раза больше объявлений о продаже гирлянд, чем в ноябре 2019 года, при этом средняя цена гирлянды снизилась на 6%, до 650 рублей. В свою очередь, предложение мишуры увеличилось на 62%, а ее средняя цена выросла на 2% - до 500 рублей.Ассортимент елочных игрушек ноябре текущего года расширился на 40%. Средняя цена на них составила 400 рублей, что выше цены прошлого года на 14%. При этом интересовались елочными игрушками в ноябре на 93% больше пользователей, чем годом ранее. Звезду для елки можно купить в среднем за 500 рублей, а рождественский венок, который становится все более популярным среди россиян - за 1000 рублей.
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россия, новый год, москва, общество

Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний декор в 2020 году

06:09 01.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖенщина выбирает новогоднюю ёлку в гипермаркете "Ашан" в Москве
Женщина выбирает новогоднюю ёлку в гипермаркете Ашан в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Покупка живой ели и новогоднего декора может обойтись россиянам в среднем в 3350 рублей, а замена живой ели на искусственную увеличит сумму до 4550 рублей, заявили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
"Тем россиянам, которые в этом году захотят купить полный набор украшений, живую ель и новогодний венок, праздничная обстановка обойдется в среднем в 3350 рублей, а те, кто при покупке украшений решится на приобретение искусственной елки, придется потратить около 4550 рублей", - сказали в пресс-службе.
Количество объявлений о продаже живых елей на сайте "Авито" в ноябре 2020 года увеличилось в 2,4 раза в годовом выражении, а предложение искусственных елей выросло на 88%. Потребительский спрос на ели, в свою очередь, увеличился в 2,8 раза по отношению к прошлом году.
Средняя цена живой ели, по данным компании, составила 300 рублей (за экземпляр), а искусственной - 1500 рублей. "Натуральные ели в этом году стали дешевле на 14%, а искусственные, наоборот, выросли в стоимости на 16%", - добавили в пресс-офисе.
Предложение новогодних украшений в ноябре, заметили в пресс-службе "Авито", по сравнению с прошлым годом также выросло. Так, пользователи сервиса разместили в 2 раза больше объявлений о продаже гирлянд, чем в ноябре 2019 года, при этом средняя цена гирлянды снизилась на 6%, до 650 рублей. В свою очередь, предложение мишуры увеличилось на 62%, а ее средняя цена выросла на 2% - до 500 рублей.
Новогодние игрушки на елку - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Ассортимент елочных игрушек ноябре текущего года расширился на 40%. Средняя цена на них составила 400 рублей, что выше цены прошлого года на 14%. При этом интересовались елочными игрушками в ноябре на 93% больше пользователей, чем годом ранее. Звезду для елки можно купить в среднем за 500 рублей, а рождественский венок, который становится все более популярным среди россиян - за 1000 рублей.
 
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