https://ria.ru/20201201/boseman-1586968987.html

Disney+ посвятил заставку "Черной пантеры" Чедвику Боузману

Disney+ посвятил заставку "Черной пантеры" Чедвику Боузману

Платформа Disney+ поменяла заставку "Черной пантеры" в память о покойном Чедвике Боузмане, сыгравшем в ленте главную роль. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T00:36

2020-12-01T00:36

2020-12-01T00:59

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чедвик боузман

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новости культуры

атланта

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Платформа Disney+ поменяла заставку "Черной пантеры" в память о покойном Чедвике Боузмане, сыгравшем в ленте главную роль.Перед фильмом 2018 года традиционный логотип студии постепенно заполнялся звездами из киновсвеленной Marvel.Disney+ в честь дня рождения актера (29 ноября ему исполнилось бы 44 года) полностью посвятил видео Боузману и его ролям в "Черной пантере", "Первом мстителе: Противостоянии", "Мстителях: Бесконечность" и "Мстителях: Финал". Глава Disney Роберт Айгер накануне намекал на новую заставку с посвящением тому "кто всегда будет в наших сердцах".Чедвик Боузман умер в августе в возрасте 43 лет от рака прямой кишки. Вторую часть "Черной пантеры" начнут снимать в июле 2021 года в Атланте. Уже известно, что в нем не будет использоваться цифровая копия Боузмана.

https://ria.ru/20201023/boseman-1581051852.html

атланта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры, атланта