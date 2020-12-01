https://ria.ru/20201201/boseman-1586968987.html
Disney+ посвятил заставку "Черной пантеры" Чедвику Боузману
Disney+ посвятил заставку "Черной пантеры" Чедвику Боузману
Платформа Disney+ поменяла заставку "Черной пантеры" в память о покойном Чедвике Боузмане, сыгравшем в ленте главную роль. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T00:36
2020-12-01T00:36
2020-12-01T00:59
культура
чедвик боузман
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новости культуры
атланта
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Платформа Disney+ поменяла заставку "Черной пантеры" в память о покойном Чедвике Боузмане, сыгравшем в ленте главную роль.Перед фильмом 2018 года традиционный логотип студии постепенно заполнялся звездами из киновсвеленной Marvel.Disney+ в честь дня рождения актера (29 ноября ему исполнилось бы 44 года) полностью посвятил видео Боузману и его ролям в "Черной пантере", "Первом мстителе: Противостоянии", "Мстителях: Бесконечность" и "Мстителях: Финал". Глава Disney Роберт Айгер накануне намекал на новую заставку с посвящением тому "кто всегда будет в наших сердцах".Чедвик Боузман умер в августе в возрасте 43 лет от рака прямой кишки. Вторую часть "Черной пантеры" начнут снимать в июле 2021 года в Атланте. Уже известно, что в нем не будет использоваться цифровая копия Боузмана.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры, атланта
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Платформа Disney+ поменяла заставку "Черной пантеры" в память о покойном Чедвике Боузмане, сыгравшем в ленте главную роль.
Перед фильмом 2018 года традиционный логотип студии постепенно заполнялся звездами из киновсвеленной Marvel.
Disney+ в честь дня рождения актера (29 ноября ему исполнилось бы 44 года) полностью посвятил видео Боузману и его ролям в "Черной пантере", "Первом мстителе: Противостоянии", "Мстителях: Бесконечность" и "Мстителях: Финал".
Глава Disney Роберт Айгер накануне намекал
на новую заставку с посвящением тому "кто всегда будет в наших сердцах".
Чедвик Боузман умер в августе в возрасте 43 лет от рака прямой кишки.
Вторую часть "Черной пантеры" начнут снимать в июле 2021 года в Атланте. Уже известно
, что в нем не будет использоваться цифровая копия Боузмана.