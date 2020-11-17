https://ria.ru/20201117/boseman-1584850565.html

Стало известно, появится ли Боузман в "Черной пантере 2"

Стало известно, появится ли Боузман в "Черной пантере 2"

Исполнительный продюсер "Черной пантеры" Виктория Алонсо опровергла слухи о возможном появлении цифровой копии Чедвика Боузмана во второй части фильма, сообщает РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T05:58

2020-11-17T05:58

2020-11-17T05:58

культура

чедвик боузман

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572772761_0:0:1047:589_1400x0_80_0_0_47345eb74b38ea7a3be6dcfdf0f0c4c6.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Исполнительный продюсер "Черной пантеры" Виктория Алонсо опровергла слухи о возможном появлении цифровой копии Чедвика Боузмана во второй части фильма, сообщает Deadline. Актер, скончавшийся в августе от рака в возрасте 43 лет, сыграл главную роль в первой части. "Нет. У нас может быть только один Чедвик, и его больше нет с нами. К сожалению, он действительно умер, это не вымышленная история. Нам нужно время, чтобы понять, что мы дальше будем делать с нашим проектом и как почтим его (Боузмана — Прим. ред.) память ", — пояснила она."Чедвик был не просто чудесным человеком, судя по нашему общению с ним, которое длилось пять лет, он также очень много сделал для своего персонажа и тем самым уже вошел в историю", — добавила продюсер.Съемки второй части начнутся в начале 2021 года, а премьера запланирована на 2022. Режиссером и сценаристом проекта остался Райан Куглер.

https://ria.ru/20201023/boseman-1581051852.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры