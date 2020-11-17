https://ria.ru/20201117/boseman-1584850565.html
Стало известно, появится ли Боузман в "Черной пантере 2"
Стало известно, появится ли Боузман в "Черной пантере 2"
Исполнительный продюсер "Черной пантеры" Виктория Алонсо опровергла слухи о возможном появлении цифровой копии Чедвика Боузмана во второй части фильма, сообщает РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T05:58
2020-11-17T05:58
2020-11-17T05:58
культура
чедвик боузман
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новости культуры
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Исполнительный продюсер "Черной пантеры" Виктория Алонсо опровергла слухи о возможном появлении цифровой копии Чедвика Боузмана во второй части фильма, сообщает Deadline. Актер, скончавшийся в августе от рака в возрасте 43 лет, сыграл главную роль в первой части. "Нет. У нас может быть только один Чедвик, и его больше нет с нами. К сожалению, он действительно умер, это не вымышленная история. Нам нужно время, чтобы понять, что мы дальше будем делать с нашим проектом и как почтим его (Боузмана — Прим. ред.) память ", — пояснила она."Чедвик был не просто чудесным человеком, судя по нашему общению с ним, которое длилось пять лет, он также очень много сделал для своего персонажа и тем самым уже вошел в историю", — добавила продюсер.Съемки второй части начнутся в начале 2021 года, а премьера запланирована на 2022. Режиссером и сценаристом проекта остался Райан Куглер.
https://ria.ru/20201023/boseman-1581051852.html
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чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости
. Исполнительный продюсер "Черной пантеры" Виктория Алонсо опровергла слухи о возможном появлении цифровой копии Чедвика Боузмана во второй части фильма, сообщает
Deadline.
Актер, скончавшийся в августе от рака в возрасте 43 лет, сыграл главную роль в первой части.
"Нет. У нас может быть только один Чедвик, и его больше нет с нами. К сожалению, он действительно умер, это не вымышленная история. Нам нужно время, чтобы понять, что мы дальше будем делать с нашим проектом и как почтим его (Боузмана — Прим. ред.) память ", — пояснила она.
"Чедвик был не просто чудесным человеком, судя по нашему общению с ним, которое длилось пять лет, он также очень много сделал для своего персонажа и тем самым уже вошел в историю", — добавила продюсер.
Съемки второй части начнутся в начале 2021 года, а премьера запланирована на 2022. Режиссером и сценаристом проекта остался Райан Куглер.