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В России пересмотрят нормы радиационной безопасности
В России пересмотрят нормы радиационной безопасности
В 2021 году в России пересмотрят нормы радиационной безопасности (НРБ), сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:01
2020-12-01T13:59
здоровье - общество
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 2021 году в России пересмотрят нормы радиационной безопасности (НРБ), сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Сейчас этот вопрос регулируется документом НРБ-99 от 2009 года, но некоторые положения, по словам Онищенко, устарели.Нормы устанавливают основные пределы доз радиации для различных групп населения в соответствии с Федеральным законом "О радиационной безопасности населения". Накануне в московском аэропорту Шереметьево нашли подозрительную сумку — датчики зафиксировали повышенный радиационный фон. Позже угроза не подтвердилась.
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здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество

В России пересмотрят нормы радиационной безопасности

13:01 01.12.2020 (обновлено: 13:59 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 2021 году в России пересмотрят нормы радиационной безопасности (НРБ), сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Все они идут по принципу ужесточения", — пояснил он.
Сейчас этот вопрос регулируется документом НРБ-99 от 2009 года, но некоторые положения, по словам Онищенко, устарели.
Нормы устанавливают основные пределы доз радиации для различных групп населения в соответствии с Федеральным законом "О радиационной безопасности населения".
Накануне в московском аэропорту Шереметьево нашли подозрительную сумку — датчики зафиксировали повышенный радиационный фон. Позже угроза не подтвердилась.
Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: Рожденный раньше срока в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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