https://ria.ru/20201201/bezopasnost-1587135790.html
В России пересмотрят нормы радиационной безопасности
В России пересмотрят нормы радиационной безопасности
В 2021 году в России пересмотрят нормы радиационной безопасности (НРБ), сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:01
2020-12-01T13:01
2020-12-01T13:59
здоровье - общество
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 2021 году в России пересмотрят нормы радиационной безопасности (НРБ), сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Сейчас этот вопрос регулируется документом НРБ-99 от 2009 года, но некоторые положения, по словам Онищенко, устарели.Нормы устанавливают основные пределы доз радиации для различных групп населения в соответствии с Федеральным законом "О радиационной безопасности населения". Накануне в московском аэропорту Шереметьево нашли подозрительную сумку — датчики зафиксировали повышенный радиационный фон. Позже угроза не подтвердилась.
https://ria.ru/20201201/kt-1587124875.html
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