https://ria.ru/20201201/bezopasnost-1587135790.html

В России пересмотрят нормы радиационной безопасности

В России пересмотрят нормы радиационной безопасности

В 2021 году в России пересмотрят нормы радиационной безопасности (НРБ), сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:01

2020-12-01T13:01

2020-12-01T13:59

здоровье - общество

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 2021 году в России пересмотрят нормы радиационной безопасности (НРБ), сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Сейчас этот вопрос регулируется документом НРБ-99 от 2009 года, но некоторые положения, по словам Онищенко, устарели.Нормы устанавливают основные пределы доз радиации для различных групп населения в соответствии с Федеральным законом "О радиационной безопасности населения". Накануне в московском аэропорту Шереметьево нашли подозрительную сумку — датчики зафиксировали повышенный радиационный фон. Позже угроза не подтвердилась.

https://ria.ru/20201201/kt-1587124875.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество