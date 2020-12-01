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Материалы по нарушениям на концерте Басты в Петербурге поступили в суд
Материалы по нарушениям на концерте Басты в Петербурге поступили в суд
Материалы протоколов Роспотребнадзора о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, где в выходные прошел концерт Басты (Василий Вакуленко),... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:31
2020-12-01T16:43
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Материалы протоколов Роспотребнадзора о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, где в выходные прошел концерт Басты (Василий Вакуленко), поступили в Невский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.По данным пресс-службы, организаторам вменяется часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Мера предполагает для юридических лиц штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, баста (василий вакуленко), санкт-петербург, происшествия

Материалы по нарушениям на концерте Басты в Петербурге поступили в суд

16:31 01.12.2020 (обновлено: 16:43 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Материалы протоколов Роспотребнадзора о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, где в выходные прошел концерт Басты (Василий Вакуленко), поступили в Невский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

"Невский районный суд зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении ОАО "Дворец спорта". Материалы переданы судье", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.

Рэпер Баста - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 21:31Культура
Баста ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19 на концерте
По данным пресс-службы, организаторам вменяется часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Мера предполагает для юридических лиц штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияБаста (Василий Вакуленко)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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