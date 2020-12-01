https://ria.ru/20201201/basta-1587188457.html

Материалы по нарушениям на концерте Басты в Петербурге поступили в суд

Материалы по нарушениям на концерте Басты в Петербурге поступили в суд

Материалы протоколов Роспотребнадзора о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, где в выходные прошел концерт Басты (Василий Вакуленко),... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:31

2020-12-01T16:31

2020-12-01T16:43

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

баста (василий вакуленко)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Материалы протоколов Роспотребнадзора о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, где в выходные прошел концерт Басты (Василий Вакуленко), поступили в Невский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.По данным пресс-службы, организаторам вменяется часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Мера предполагает для юридических лиц штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20201130/basta-1587058830.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, баста (василий вакуленко), санкт-петербург, происшествия