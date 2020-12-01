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Ледовый дворец в Петербурге могут закрыть из-за концерта Басты
Ледовый дворец в Петербурге могут закрыть из-за концерта Басты
Роспотребнадзор направил Ледовому дворцу в Петербурге протокол о возбуждении административного дела, суд может приостановить деятельность арены, сообщил РИА... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:02
2020-12-01T20:45
анна попова
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор направил Ледовому дворцу в Петербурге протокол о возбуждении административного дела, суд может приостановить деятельность арены, сообщил РИА Новости замгендиректора дворца по правовым вопросам Георги Николов.Проверка соблюдения санитарных норм прошла в Ледовом после концерта Басты, который состоялся в минувшую пятницу. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что зрители не соблюдали социальную дистанцию.Николов не уточнил, какие претензии выдвинул Роспотребнадзор. Он также не знает, когда может состояться суд по приостановке деятельности дворца.Собеседник агентства напомнил, что концерты Басты проходили в конце ноября, когда в Петербурге можно было заполнять концертные залы на 50 процентов. С 1 декабря установлено ограничение в 25 процентов.По словам Николова, на этой неделе в Ледовом дворце, где более 12 тысяч зрительских мест, не запланировано ни одного массового мероприятия. Седьмого декабря здесь должен пройти хоккейный матч СКА — "Динамо Рига".Накануне Николов сообщал РИА Новости, что организаторы концертов в Ледовом дворце по собственной инициативе перенесли их на февраль из-за ограничений по коронавирусу.
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анна попова, баста (василий вакуленко), санкт-петербург, общество

Ледовый дворец в Петербурге могут закрыть из-за концерта Басты

16:02 01.12.2020 (обновлено: 20:45 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпортивный комплекс "Ледовый" в Санкт-Петербурге
Спортивный комплекс Ледовый в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор направил Ледовому дворцу в Петербурге протокол о возбуждении административного дела, суд может приостановить деятельность арены, сообщил РИА Новости замгендиректора дворца по правовым вопросам Георги Николов.
Проверка соблюдения санитарных норм прошла в Ледовом после концерта Басты, который состоялся в минувшую пятницу. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что зрители не соблюдали социальную дистанцию.
Николов не уточнил, какие претензии выдвинул Роспотребнадзор. Он также не знает, когда может состояться суд по приостановке деятельности дворца.
Собеседник агентства напомнил, что концерты Басты проходили в конце ноября, когда в Петербурге можно было заполнять концертные залы на 50 процентов. С 1 декабря установлено ограничение в 25 процентов.
По словам Николова, на этой неделе в Ледовом дворце, где более 12 тысяч зрительских мест, не запланировано ни одного массового мероприятия. Седьмого декабря здесь должен пройти хоккейный матч СКА — "Динамо Рига".
Накануне Николов сообщал РИА Новости, что организаторы концертов в Ледовом дворце по собственной инициативе перенесли их на февраль из-за ограничений по коронавирусу.
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