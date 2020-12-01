https://ria.ru/20201201/avtokredity-1587094188.html

Россияне стали хуже выплачивать автокредиты

Россияне стали хуже выплачивать автокредиты

В октябре россияне допустили просрочку по автокредитам на 638 миллионов рублей, сообщается в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:03

2020-12-01T10:03

2020-12-01T10:06

кредиты

росгосстрах банк

рбк (медиагруппа)

экономика

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В октябре россияне допустили просрочку по автокредитам на 638 миллионов рублей, сообщается в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.Отмечается, что объем ранней просроченной задолженности вырос на 10,6 процента по сравнению с сентябрем.По данным издания, это вторая волна просрочки платежей по автокредитам — в мае этого года неплатежи по ссудам составили 672 миллиона рублей. Число договоров в октябре, которые вышли в просрочку, оказалось меньше чем в мае: 28,7 тысячи против 37,6 тысячи.По словам экспертов, в период кризиса банки сделали ставку на развитие залогового кредитования как наименее высокорискованного. Также на рынке был повышенный спрос на автомобили — его вызвало подорожание транспортных средств и, отчасти, отложенный спрос.Основной причиной роста неплатежей, по мнению экспертов, является ухудшение общего материального положения заемщиков, неумение правильно рассчитать бюджет и поспешное решение при оформлении кредита на достаточно существенную сумму с высоким средним платежом, который составляет 10-25 тысяч рублей, и минимальным первоначальном взносом.В исследовании отмечается, что просроченная задолженность сроком менее 30 дней для банка является "технической"."В условиях отсутствия кризисных явлений порядка 80% возвращаются в график платежей. Однако на текущий момент есть риск, что молодая просрочка перерастет в проблемную", — поясняют эксперты.Как рассказал РБК руководитель дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка Николай Сычев, причины неплатежей заключаются в потере работы или снижении зарплаты в организациях, пострадавших от ограничений, связанных с коронавирусом.По словам старшего аналитика рейтингового агентства НКР Егора Лопатина, увеличение объема просрочки по выплатам можно объяснить всплеском спроса на автомобили.Также указывается, что некоторые заемщики могут пропустить платежи из-за забывчивости или из-за того, что перепутали даты платежей.

https://ria.ru/20200904/kredit-1576717018.html

https://ria.ru/20201115/prosrochka-1584677336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кредиты, росгосстрах банк, рбк (медиагруппа), экономика