https://ria.ru/20201201/avtokredity-1587094188.html
Россияне стали хуже выплачивать автокредиты
Россияне стали хуже выплачивать автокредиты
В октябре россияне допустили просрочку по автокредитам на 638 миллионов рублей, сообщается в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:03
2020-12-01T10:03
2020-12-01T10:06
кредиты
росгосстрах банк
рбк (медиагруппа)
экономика
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В октябре россияне допустили просрочку по автокредитам на 638 миллионов рублей, сообщается в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.Отмечается, что объем ранней просроченной задолженности вырос на 10,6 процента по сравнению с сентябрем.По данным издания, это вторая волна просрочки платежей по автокредитам — в мае этого года неплатежи по ссудам составили 672 миллиона рублей. Число договоров в октябре, которые вышли в просрочку, оказалось меньше чем в мае: 28,7 тысячи против 37,6 тысячи.По словам экспертов, в период кризиса банки сделали ставку на развитие залогового кредитования как наименее высокорискованного. Также на рынке был повышенный спрос на автомобили — его вызвало подорожание транспортных средств и, отчасти, отложенный спрос.Основной причиной роста неплатежей, по мнению экспертов, является ухудшение общего материального положения заемщиков, неумение правильно рассчитать бюджет и поспешное решение при оформлении кредита на достаточно существенную сумму с высоким средним платежом, который составляет 10-25 тысяч рублей, и минимальным первоначальном взносом.В исследовании отмечается, что просроченная задолженность сроком менее 30 дней для банка является "технической"."В условиях отсутствия кризисных явлений порядка 80% возвращаются в график платежей. Однако на текущий момент есть риск, что молодая просрочка перерастет в проблемную", — поясняют эксперты.Как рассказал РБК руководитель дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка Николай Сычев, причины неплатежей заключаются в потере работы или снижении зарплаты в организациях, пострадавших от ограничений, связанных с коронавирусом.По словам старшего аналитика рейтингового агентства НКР Егора Лопатина, увеличение объема просрочки по выплатам можно объяснить всплеском спроса на автомобили.Также указывается, что некоторые заемщики могут пропустить платежи из-за забывчивости или из-за того, что перепутали даты платежей.
https://ria.ru/20200904/kredit-1576717018.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кредиты, росгосстрах банк, рбк (медиагруппа), экономика
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
В октябре россияне допустили просрочку по автокредитам на 638 миллионов рублей, сообщается в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств
.
Отмечается, что объем ранней просроченной задолженности вырос на 10,6 процента по сравнению с сентябрем.
По данным издания, это вторая волна просрочки платежей по автокредитам — в мае этого года неплатежи по ссудам составили 672 миллиона рублей. Число договоров в октябре, которые вышли в просрочку, оказалось меньше чем в мае: 28,7 тысячи против 37,6 тысячи.
По словам экспертов, в период кризиса банки сделали ставку на развитие залогового кредитования как наименее высокорискованного. Также на рынке был повышенный спрос на автомобили — его вызвало подорожание транспортных средств и, отчасти, отложенный спрос.
Основной причиной роста неплатежей, по мнению экспертов, является ухудшение общего материального положения заемщиков, неумение правильно рассчитать бюджет и поспешное решение при оформлении кредита на достаточно существенную сумму с высоким средним платежом, который составляет 10-25 тысяч рублей, и минимальным первоначальном взносом.
В исследовании отмечается, что просроченная задолженность сроком менее 30 дней для банка является "технической".
"В условиях отсутствия кризисных явлений порядка 80% возвращаются в график платежей. Однако на текущий момент есть риск, что молодая просрочка перерастет в проблемную", — поясняют эксперты.
Как рассказал РБК
руководитель дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка
Николай Сычев, причины неплатежей заключаются в потере работы или снижении зарплаты в организациях, пострадавших от ограничений, связанных с коронавирусом.
По словам старшего аналитика рейтингового агентства НКР
Егора Лопатина, увеличение объема просрочки по выплатам можно объяснить всплеском спроса на автомобили.
Также указывается, что некоторые заемщики могут пропустить платежи из-за забывчивости или из-за того, что перепутали даты платежей.