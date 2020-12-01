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В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"

В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"

Одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий "Аресибо" в Пуэрто-Рико разрушена упавшим облучателем антенны, сообщил в своем Facebook... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:47

2020-12-01T17:47

2020-12-01T17:47

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пуэрто-рико

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий "Аресибо" в Пуэрто-Рико разрушена упавшим облучателем антенны, сообщил в своем Facebook член-корреспондент РАН, руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев."Аресибо: платформа упала", - написал он.Параллельно в социальных сетях распространяется фотография с отсутствующим облучателем антенны, который крепился над зеркалом телескопа на специальных тросах.В ноябре порвался основной трос, нанеся повреждения телескопу. До этого в августе оторвался вспомогательный трос. Научные наблюдения были прекращены и после ЧП в ноябре было принято решение разобрать телескоп из-за опасения его дальнейшего разрушения. Телескоп проработал 57 лет."Аресибо" - один из крупнейших в мире радиотелескопов. Диаметр зеркала отражателя телескопа составляет 304,8 метра. Он использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы. В 1974 году с этого телескопа в направлении звездного скопления М13 было отправлено закодированное радиопослание инопланетным цивилизациям.

пуэрто-рико

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радиоастрон, открытия - риа наука, пуэрто-рико