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https://ria.ru/20201201/antonova-1587147184.html
Марина Лошак: Судьба Антоновой неразрывно связана с историей ГМИИ
Марина Лошак: Судьба Антоновой неразрывно связана с историей ГМИИ
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова была абсолютно бесстрашным человеком, ее судьба неразрывно связана с... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:48
2020-12-01T13:48
культура
умерла ирина антонова
коронавирус в россии
новости культуры
марина лошак
ирина антонова
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова была абсолютно бесстрашным человеком, ее судьба неразрывно связана с победной и уникальной музейной историей, трудно представить Пушкинский музей без нее, заявила РИА Новости директор ГМИИ Марина Лошак.Антонова скончалась на 99-м году жизни из-за проблем с сердцем, которые были отягощены коронавирусом.Сотрудники музея, по ее словам, "привыкли ощущать" Антонову рядом, "даже когда не разговаривали с ней о каких-то делах, даже когда слышали шуршание бумаг или звук ее голоса за дверью ее кабинета". "Мы понимали, что она есть, ощущали ее присутствие очень эмоционального, открытого, любящего не на показ и очень строгого в своем отношении к жизни человека", - поделилась директор.Она отметила, что трудно назвать еще какую-то культурную институцию, которая так плотно срослась бы с образом человека, как ГМИИ имени Пушкина с Антоновой.Она добавила, что сотрудникам музея будет не хватать честного мнения Антоновой, ее бескомпромиссного отношения к жизни. "Нам будет не хватать человека, который, безусловно, является не только частью музея, но и наших собственных жизней". - заключила она.
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умерла ирина антонова, коронавирус в россии, новости культуры, марина лошак, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

Марина Лошак: Судьба Антоновой неразрывно связана с историей ГМИИ

13:48 01.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИрина Антонова и Марина Лошак
Ирина Антонова и Марина Лошак - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова была абсолютно бесстрашным человеком, ее судьба неразрывно связана с победной и уникальной музейной историей, трудно представить Пушкинский музей без нее, заявила РИА Новости директор ГМИИ Марина Лошак.
Антонова скончалась на 99-м году жизни из-за проблем с сердцем, которые были отягощены коронавирусом.
"Трудно представить себе Пушкинский музей без Ирины Александровны Антоновой, которая стала его неизменной частью, его лицом, символом, которая часть "мифа Пушкинского" во всех его проявлениях. Она провела 75 лет в музее. В 1945 году, будучи юной девушкой, она пришла сюда и до сегодняшнего дня практически, за исключением нескольких месяцев этого года, связанных с коронавирусом, она почти каждый день приходила в музей", - сказала Лошак.
Сотрудники музея, по ее словам, "привыкли ощущать" Антонову рядом, "даже когда не разговаривали с ней о каких-то делах, даже когда слышали шуршание бумаг или звук ее голоса за дверью ее кабинета". "Мы понимали, что она есть, ощущали ее присутствие очень эмоционального, открытого, любящего не на показ и очень строгого в своем отношении к жизни человека", - поделилась директор.
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Она отметила, что трудно назвать еще какую-то культурную институцию, которая так плотно срослась бы с образом человека, как ГМИИ имени Пушкина с Антоновой.
"Она была абсолютно бесстрашным человеком и как профессионал, и как личность, которая на протяжении своей профессиональной жизни демонстрировала очень яркие шаги, сделанные навстречу новому, шаги человека, который готов рисковать. Это были поступки человека, который понимает, что дело и принципы важнее всего остального. Все это происходило довольно в сложные, советские годы в музее, когда многое из того, к чему мы сейчас привыкли, было под запретом. Поэтому особенно ценны ее завоевания. Судьба этого человека с каждым моментом жизни связана непосредственно с музейной историей. Победной и уникальной", - пояснила Лошак.
Она добавила, что сотрудникам музея будет не хватать честного мнения Антоновой, ее бескомпромиссного отношения к жизни. "Нам будет не хватать человека, который, безусловно, является не только частью музея, но и наших собственных жизней". - заключила она.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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КультураУмерла Ирина АнтоноваКоронавирус в РоссииНовости культурыМарина ЛошакИрина АнтоноваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
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