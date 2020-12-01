https://ria.ru/20201201/antonova-1587147184.html

Марина Лошак: Судьба Антоновой неразрывно связана с историей ГМИИ

Марина Лошак: Судьба Антоновой неразрывно связана с историей ГМИИ

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова была абсолютно бесстрашным человеком, ее судьба неразрывно связана с... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:48

2020-12-01T13:48

2020-12-01T13:48

культура

умерла ирина антонова

коронавирус в россии

новости культуры

марина лошак

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова была абсолютно бесстрашным человеком, ее судьба неразрывно связана с победной и уникальной музейной историей, трудно представить Пушкинский музей без нее, заявила РИА Новости директор ГМИИ Марина Лошак.Антонова скончалась на 99-м году жизни из-за проблем с сердцем, которые были отягощены коронавирусом.Сотрудники музея, по ее словам, "привыкли ощущать" Антонову рядом, "даже когда не разговаривали с ней о каких-то делах, даже когда слышали шуршание бумаг или звук ее голоса за дверью ее кабинета". "Мы понимали, что она есть, ощущали ее присутствие очень эмоционального, открытого, любящего не на показ и очень строгого в своем отношении к жизни человека", - поделилась директор.Она отметила, что трудно назвать еще какую-то культурную институцию, которая так плотно срослась бы с образом человека, как ГМИИ имени Пушкина с Антоновой.Она добавила, что сотрудникам музея будет не хватать честного мнения Антоновой, ее бескомпромиссного отношения к жизни. "Нам будет не хватать человека, который, безусловно, является не только частью музея, но и наших собственных жизней". - заключила она.

https://ria.ru/20200410/1569866474.html

https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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умерла ирина антонова, коронавирус в россии, новости культуры, марина лошак, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина