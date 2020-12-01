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Названа причина смерти Ирины Антоновой
Названа причина смерти Ирины Антоновой
Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:59
2020-12-01T14:21
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
культура
умерла ирина антонова
ирина антонова
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями, заявили РИА Новости в пресс-службе музея.Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни.Дата и место похорон пока не известны.Антонова родилась в Москве, окончила МГУ имени Ломоносова. Во время Великой Отечественной войны была медсестрой.В 1945 году начала работать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, занималась искусством Италии эпохи Возрождения.В 1961-м Антонова возглавила музей и занимала эту должность до 2013-го, когда стала его президентом. Организовала крупнейшие международные выставки: "Москва — Париж", "Москва — Берлин", "Россия — Италия", "Тернер", "Модильяни", "Пикассо" и многие другие. Вместе с музыкантом Святославом Рихтером основала фестиваль музыки и живописи "Декабрьские вечера".Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество других наград.
https://ria.ru/20201201/antonova-1587099361.html
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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, умерла ирина антонова, ирина антонова, общество

Названа причина смерти Ирины Антоновой

12:59 01.12.2020 (обновлено: 14:21 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями, заявили РИА Новости в пресс-службе музея.
Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни.

"У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован. <...> Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз", — сказано в сообщении.

Дата и место похорон пока не известны.
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 10:24
Биография Ирины Антоновой
Антонова родилась в Москве, окончила МГУ имени Ломоносова. Во время Великой Отечественной войны была медсестрой.
В 1945 году начала работать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, занималась искусством Италии эпохи Возрождения.
В 1961-м Антонова возглавила музей и занимала эту должность до 2013-го, когда стала его президентом. Организовала крупнейшие международные выставки: "Москва — Париж", "Москва — Берлин", "Россия — Италия", "Тернер", "Модильяни", "Пикассо" и многие другие. Вместе с музыкантом Святославом Рихтером основала фестиваль музыки и живописи "Декабрьские вечера".
Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество других наград.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ирина Антонова.

Президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, искусствовед Ирина Антонова
1 из 3

Ирина Антонова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и Ирина Антонова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам.

Церемония вручения государственных наград президентом РФ В. Путиным в Кремле
2 из 3

Владимир Путин и Ирина Антонова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Ирина Антонова.

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова
3 из 3

Ирина Антонова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Ирина Антонова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Владимир Путин и Ирина Антонова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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3 из 3

Ирина Антонова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КультураГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаУмерла Ирина АнтоноваИрина АнтоноваОбщество
 
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