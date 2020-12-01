Названа причина смерти Ирины Антоновой
12:59 01.12.2020 (обновлено: 14:21 01.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями, заявили РИА Новости в пресс-службе музея.
Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни.
"У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован. <...> Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз", — сказано в сообщении.
Дата и место похорон пока не известны.
Вчера, 10:24Биография Ирины Антоновой
Антонова родилась в Москве, окончила МГУ имени Ломоносова. Во время Великой Отечественной войны была медсестрой.
В 1945 году начала работать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, занималась искусством Италии эпохи Возрождения.
В 1961-м Антонова возглавила музей и занимала эту должность до 2013-го, когда стала его президентом. Организовала крупнейшие международные выставки: "Москва — Париж", "Москва — Берлин", "Россия — Италия", "Тернер", "Модильяни", "Пикассо" и многие другие. Вместе с музыкантом Святославом Рихтером основала фестиваль музыки и живописи "Декабрьские вечера".
Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество других наград.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Ирина Антонова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам.
2 из 3
Владимир Путин и Ирина Антонова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам.
2 из 3
Владимир Путин и Ирина Антонова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам.