https://ria.ru/20201201/prichina-1587135119.html

Названа причина смерти Ирины Антоновой

Названа причина смерти Ирины Антоновой

Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:59

2020-12-01T12:59

2020-12-01T14:21

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

культура

умерла ирина антонова

ирина антонова

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями, заявили РИА Новости в пресс-службе музея.Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни.Дата и место похорон пока не известны.Антонова родилась в Москве, окончила МГУ имени Ломоносова. Во время Великой Отечественной войны была медсестрой.В 1945 году начала работать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, занималась искусством Италии эпохи Возрождения.В 1961-м Антонова возглавила музей и занимала эту должность до 2013-го, когда стала его президентом. Организовала крупнейшие международные выставки: "Москва — Париж", "Москва — Берлин", "Россия — Италия", "Тернер", "Модильяни", "Пикассо" и многие другие. Вместе с музыкантом Святославом Рихтером основала фестиваль музыки и живописи "Декабрьские вечера".Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество других наград.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587099361.html

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, умерла ирина антонова, ирина антонова, общество