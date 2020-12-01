https://ria.ru/20201201/alternativa-1587152233.html

Эксперт назвал альтернативу Лачинскому коридору для сообщения с Арменией

Эксперт назвал альтернативу Лачинскому коридору для сообщения с Арменией

Создать новый коридор, соединяющий Карабах с Арменией, возможно: в регионе уже существует дорога через соседний Кельбаджарский район Азербайджана, но она более... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:09

2020-12-01T14:09

2020-12-01T14:09

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

российская академия наук

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Создать новый коридор, соединяющий Карабах с Арменией, возможно: в регионе уже существует дорога через соседний Кельбаджарский район Азербайджана, но она более протяженная и может потребовать увеличения числа российских миротворцев, которые обеспечивают безопасность транспортного сообщения, строить совершенно новую дорогу в горной местности будет затратно и долго, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.По мнению Притчина, логика азербайджанских властей, которые, вернув под свой контроль Лачинский район, теперь предлагают передать им и полностью город Лачин, понятна.По его словам, "с географической точки зрения, через Лачин идет наиболее короткий маршрут, который связывает Карабах и Армению". "Если рассматривать альтернативный маршрут - через Кельбаджарский район, - он более протяженный, и в таких условиях необходимо будет другое количество миротворцев, которые будут обеспечивать маршрут. Но это вопрос, который Алиев ставит в качестве переговорного и позволит в дальнейшем эту тему обсуждать", - сказал эксперт.Он подчеркнул, что дорога через Кельбаджарский район в Карабах построена, но "другой вопрос, что обеспечить ее такой же безопасностью и такими же нормами, как и через Лачинский коридор, достаточно сложно, потому что она протяженнее", а строить совершенно новую дорогу в горной местности будет "очень дорого и займет много времени"."Нужно смотреть, насколько позволяет инфраструктура обеспечивать такой маршрут по территории Армении, вряд ли дороги там в идеальном состоянии", - сказал он.При этом, по словам Притчин, и коридор, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью, и новый маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, "теоретически возможны".Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Алиевым и Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана переходит часть территории Нагорного Карабаха. Баку 20 ноября официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.Во вторник президент Азербайджана заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, при этом передать Азербайджану город Лачин. Он предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана. По его словам, президенты России и Турции "положительно отнеслись к идее".В трехстороннем заявлении РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху от 10 ноября затрагивается вопрос транспортного сообщения в регионе. В документе говорится, что в ближайшие три года стороны договорились определить "план строительства нового движения по Лачинскому коридору", который охраняется российскими миротворцами. Армения пообещала гарантировать безопасность транспортного сообщения, контроль за его безопасностью в этом районе должна осуществлять пограничная служба ФСБ РФ.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, российская академия наук, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире