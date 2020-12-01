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В НАТО поддержали миссию в Афганистане
В НАТО поддержали миссию в Афганистане
Все главы МИД стран-союзниц по НАТО на встрече в режиме видеоконференции высказались в поддержку миссии в Афганистане, несмотря на решение США о сокращении... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:56
2020-12-01T19:56
министерство обороны сша
нато
афганистан
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Все главы МИД стран-союзниц по НАТО на встрече в режиме видеоконференции высказались в поддержку миссии в Афганистане, несмотря на решение США о сокращении своих войск, сказал на пресс-конференции в Брюсселе глава альянса Йенс Столтенберг."Все союзники высказались за поддержку миссии в Афганистане", - сказал он.В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американцы полностью выведут военных из Афганистана при условии, что талибы прекратят использовать афганскую территорию для нападений на США и их союзников.Позже Пентагон объявил о первых решительных шагах по сокращению контингента в Афганистане и Ираке. Так, численность войск в Ираке планируется уже до 15 января сократить на 500 человек до 2,5 тысячи, а из Афганистана вывести сразу две тысячи человек и оставить там 2,5 тысячи военнослужащих. На фоне новостей о планах США сократить свое присутствие в Афганистане Столтенберг заявил 17 ноября, что операция НАТО продолжится. Он отметил, что сохраняется угроза превращения Афганистана в базу для международных террористов в случае поспешного ухода оттуда НАТО.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
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министерство обороны сша, нато, афганистан, йенс столтенберг, в мире

В НАТО поддержали миссию в Афганистане

19:56 01.12.2020
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Все главы МИД стран-союзниц по НАТО на встрече в режиме видеоконференции высказались в поддержку миссии в Афганистане, несмотря на решение США о сокращении своих войск, сказал на пресс-конференции в Брюсселе глава альянса Йенс Столтенберг.
"Все союзники высказались за поддержку миссии в Афганистане", - сказал он.
В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американцы полностью выведут военных из Афганистана при условии, что талибы прекратят использовать афганскую территорию для нападений на США и их союзников.
Позже Пентагон объявил о первых решительных шагах по сокращению контингента в Афганистане и Ираке. Так, численность войск в Ираке планируется уже до 15 января сократить на 500 человек до 2,5 тысячи, а из Афганистана вывести сразу две тысячи человек и оставить там 2,5 тысячи военнослужащих. На фоне новостей о планах США сократить свое присутствие в Афганистане Столтенберг заявил 17 ноября, что операция НАТО продолжится. Он отметил, что сохраняется угроза превращения Афганистана в базу для международных террористов в случае поспешного ухода оттуда НАТО.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
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