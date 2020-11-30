https://ria.ru/20201130/zverev-1586971668.html

Стилиста Сергея Зверева просят стать депутатом Госдумы

Стилиста Сергея Зверева просят стать депутатом Госдумы

Сергей Зверев разместил в Instagram ролик, в котором рассказал, что очень многие люди предлагают ему идти в депутаты Госдумы от Бурятии. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:03

2020-11-30T18:03

2020-11-30T18:03

шоубиз

республика бурятия

знаменитости

звезды

сергей зверев (стилист)

байкал

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сергей Зверев разместил в Instagram ролик, в котором рассказал, что очень многие люди предлагают ему идти в депутаты Госдумы от Бурятии."Я смотрю, кто пишет. Это обычные люди", — говорит стилист и шоумен, который в последнее время стал известен своими акциями по защите Байкала.По словам Зверева, такие предложения поступают ему не только от жителей Бурятии, но и "со всей России".Многие пользователи в комментариях под этим видео поддерживают Сергея: пишут, что он – "целеустремленный человек", и у него "все получится".

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575661584.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, знаменитости, звезды, сергей зверев (стилист), байкал