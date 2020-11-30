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Стилиста Сергея Зверева просят стать депутатом Госдумы
Стилиста Сергея Зверева просят стать депутатом Госдумы
Сергей Зверев разместил в Instagram ролик, в котором рассказал, что очень многие люди предлагают ему идти в депутаты Госдумы от Бурятии. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:03
2020-11-30T18:03
шоубиз
республика бурятия
знаменитости
звезды
сергей зверев (стилист)
байкал
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сергей Зверев разместил в Instagram ролик, в котором рассказал, что очень многие люди предлагают ему идти в депутаты Госдумы от Бурятии."Я смотрю, кто пишет. Это обычные люди", — говорит стилист и шоумен, который в последнее время стал известен своими акциями по защите Байкала.По словам Зверева, такие предложения поступают ему не только от жителей Бурятии, но и "со всей России".Многие пользователи в комментариях под этим видео поддерживают Сергея: пишут, что он – "целеустремленный человек", и у него "все получится".
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республика бурятия, знаменитости, звезды, сергей зверев (стилист), байкал

Стилиста Сергея Зверева просят стать депутатом Госдумы

18:03 30.11.2020
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерСтилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал
Стилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сергей Зверев разместил в Instagram ролик, в котором рассказал, что очень многие люди предлагают ему идти в депутаты Госдумы от Бурятии.
"Я смотрю, кто пишет. Это обычные люди", — говорит стилист и шоумен, который в последнее время стал известен своими акциями по защите Байкала.
По словам Зверева, такие предложения поступают ему не только от жителей Бурятии, но и "со всей России".
Многие пользователи в комментариях под этим видео поддерживают Сергея: пишут, что он – "целеустремленный человек", и у него "все получится".
Стилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 18:53
Сергей Зверев открыл сбор средств на восстановление церкви на Байкале
 
ШоубизРеспублика БурятияЗнаменитостизвездыСергей Зверев (стилист)Байкал
 
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