https://ria.ru/20201130/zverev-1586971668.html
Стилиста Сергея Зверева просят стать депутатом Госдумы
Стилиста Сергея Зверева просят стать депутатом Госдумы
Сергей Зверев разместил в Instagram ролик, в котором рассказал, что очень многие люди предлагают ему идти в депутаты Госдумы от Бурятии. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:03
2020-11-30T18:03
2020-11-30T18:03
шоубиз
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знаменитости
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сергей зверев (стилист)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сергей Зверев разместил в Instagram ролик, в котором рассказал, что очень многие люди предлагают ему идти в депутаты Госдумы от Бурятии."Я смотрю, кто пишет. Это обычные люди", — говорит стилист и шоумен, который в последнее время стал известен своими акциями по защите Байкала.По словам Зверева, такие предложения поступают ему не только от жителей Бурятии, но и "со всей России".Многие пользователи в комментариях под этим видео поддерживают Сергея: пишут, что он – "целеустремленный человек", и у него "все получится".
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575661584.html
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республика бурятия, знаменитости, звезды, сергей зверев (стилист), байкал