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РИА Новости

Суд уменьшил штраф Звереву за пикет против стройки на Байкале

Вчера, 15:20
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерСтилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал
Стилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Стилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мосгорсуд уменьшил с 15 до 10 тысяч рублей штраф, наложенный на артиста Сергея Зверева за пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил вынести решение о замене административного наказания: с административного штрафа в размере 15 тысяч - на минимальный штраф в размере 10 тысяч рублей", - огласила судья.
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В зал пришла живущая на Байкале женщина, она поблагодарила Зверева от лица малочисленных народов. На заседании артист, как и в предыдущий раз, сидел в короне, теперь она была с синими, красными и фиолетовыми камнями и большего размера, рядом с ним лежал подаренный поклонницей букет красных роз. Среди слушателей еще несколько человек были в коронах.
"Преступление - это когда человек встал со словами против мира, против народа. А когда человек от безвыходности едет спасать природу, спасать людей, где же тут преступление. Это нужно было сделать быстро, люди не могли достучаться до президента, потому что завод открывался в тот день", - сказал адвокат Михаил Бирюков.
"У меня не было никаких других вариантов. Если бы я записался к президенту, это заняло бы много времени, и завод уже открылся бы", - добавил Зверев.
В мае Тверской суд Москвы оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за одиночный пикет возле стен Кремля в марте. Согласно рапорту полицейского, артист нарушил часть 5 статьи 20.2 КоАП России.
В январе этого года началось строительство завода по розливу воды вблизи поселка Култук Иркутской области. Проектная мощность предприятия - 190 миллионов литров воды год. Основным инвестором проекта является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. Ее интересы в регионе представляет ООО "Аквасиб".
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Межрегиональная природоохранная прокуратура оспорила законность выделения участка под завод. В марте Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство, положительная экологическая экспертиза, на основании которой начали возводить объект, признана незаконной. Решение нижестоящей инстанции 25 июня подтвердил Иркутский областной суд.
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Сергей Зверев (стилист)БайкалРоссияПроисшествия
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