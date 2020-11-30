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Ленинградская область
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В Ленобласти примут законы о сохранении памятников истории и культуры
В Ленобласти примут законы о сохранении памятников истории и культуры
Власти Ленинградской области готовят законодательные инициативы, направленные на сохранение памятников истории и культуры, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:43
2020-11-30T14:43
ленинградская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области готовят законодательные инициативы, направленные на сохранение памятников истории и культуры, сообщил заместитель председателя администрации Ленинградской области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.По его словам, инициативы включают в себя льготную арендную плату пользователям усадеб, возмещение до 10% средств на реставрацию памятника, софинансирование реставрации муниципальных объектов культурного наследия. Со следующего года регион начнет практическую реализацию выдвинутых инициатив.Он отметил, что прежде всего, инициативы касаются усадьб, на которые у регионального органа культуры нет планов по размещению там музеев или иных "культурных" учреждений. В настоящее время в правительстве Ленинградской области проходит согласование проект распоряжения о льготной арендной плате для тех, кто хотел бы заняться восстановлением этих усадьб."Льготная арендная плата в один рубль будет применяться со дня заключения договора. Усадьбы, что находятся в областной собственности, но не являются предметом нашего музейного интереса, мы готовы предложить на максимально льготных условиях ответственным пользователям", — пояснил Цой.При этом, если в течение двух-трех лет региональные власти будут видеть, что арендатор вкладывается в объект, то они готовы будут продать ему усадьбу на выгодных условиях: чтобы у арендатора было право первоочередного выкупа, и выкупал он ее не по коммерческой стоимости, а за 10-20% от кадастровой стоимости, пояснил Цой."С 2021 года в регионе начнет действовать программа по возврату части затрат на реставрацию объектов культурного наследия. Согласно документу, до 10% средств, которые частный инвестор потратил на реставрацию объекта, в том числе затраты на проектирование, ему возместят из бюджета Ленинградской области. Для того, чтобы получить эти средства, реставрационные работы должны проходить в строгом соответствии с 73 федеральным законом", - сказал чиновник.Он добавил, что еще одна инициатива касается объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Сейчас в региональном правительстве проходит согласование программа, которая позволит Ленинградской области участвовать в софинансировании реставрационных работ на таких объектах. Программу планируется запустить также в 2021 году.По словам Цоя, программа не исключает и муниципального софинансирования. Основной критерий отбора — полноценная концепция, где будет отражено то, как предполагается в дальнейшем использовать памятник.В регионе есть также положительные примеры использования усадьб некоммерческими организациями. В качестве поддержки таких инициатив рассматривается вопрос о проведении гранатового конкурса среди НКО.
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ленинградская область

В Ленобласти примут законы о сохранении памятников истории и культуры

14:43 30.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор в Выборге, где проходит церемония прощания с депутатом горсовета Выборга, бизнесменом Александром Петровым
Спасо-Преображенский собор в Выборге, где проходит церемония прощания с депутатом горсовета Выборга, бизнесменом Александром Петровым - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области готовят законодательные инициативы, направленные на сохранение памятников истории и культуры, сообщил заместитель председателя администрации Ленинградской области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
По его словам, инициативы включают в себя льготную арендную плату пользователям усадеб, возмещение до 10% средств на реставрацию памятника, софинансирование реставрации муниципальных объектов культурного наследия. Со следующего года регион начнет практическую реализацию выдвинутых инициатив.
Он отметил, что прежде всего, инициативы касаются усадьб, на которые у регионального органа культуры нет планов по размещению там музеев или иных "культурных" учреждений. В настоящее время в правительстве Ленинградской области проходит согласование проект распоряжения о льготной арендной плате для тех, кто хотел бы заняться восстановлением этих усадьб.
"Льготная арендная плата в один рубль будет применяться со дня заключения договора. Усадьбы, что находятся в областной собственности, но не являются предметом нашего музейного интереса, мы готовы предложить на максимально льготных условиях ответственным пользователям", — пояснил Цой.
При этом, если в течение двух-трех лет региональные власти будут видеть, что арендатор вкладывается в объект, то они готовы будут продать ему усадьбу на выгодных условиях: чтобы у арендатора было право первоочередного выкупа, и выкупал он ее не по коммерческой стоимости, а за 10-20% от кадастровой стоимости, пояснил Цой.
"С 2021 года в регионе начнет действовать программа по возврату части затрат на реставрацию объектов культурного наследия. Согласно документу, до 10% средств, которые частный инвестор потратил на реставрацию объекта, в том числе затраты на проектирование, ему возместят из бюджета Ленинградской области. Для того, чтобы получить эти средства, реставрационные работы должны проходить в строгом соответствии с 73 федеральным законом", - сказал чиновник.
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Он добавил, что еще одна инициатива касается объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Сейчас в региональном правительстве проходит согласование программа, которая позволит Ленинградской области участвовать в софинансировании реставрационных работ на таких объектах. Программу планируется запустить также в 2021 году.
По словам Цоя, программа не исключает и муниципального софинансирования. Основной критерий отбора — полноценная концепция, где будет отражено то, как предполагается в дальнейшем использовать памятник.
В регионе есть также положительные примеры использования усадьб некоммерческими организациями. В качестве поддержки таких инициатив рассматривается вопрос о проведении гранатового конкурса среди НКО.
 
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