https://ria.ru/20201130/zakony-1586970949.html

В Ленобласти примут законы о сохранении памятников истории и культуры

В Ленобласти примут законы о сохранении памятников истории и культуры

Власти Ленинградской области готовят законодательные инициативы, направленные на сохранение памятников истории и культуры, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:43

2020-11-30T14:43

2020-11-30T14:43

ленинградская область

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581874840_0:323:3068:2048_1400x0_80_0_0_70f6a030d3b4b7f42ef5762d7dfd453b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области готовят законодательные инициативы, направленные на сохранение памятников истории и культуры, сообщил заместитель председателя администрации Ленинградской области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.По его словам, инициативы включают в себя льготную арендную плату пользователям усадеб, возмещение до 10% средств на реставрацию памятника, софинансирование реставрации муниципальных объектов культурного наследия. Со следующего года регион начнет практическую реализацию выдвинутых инициатив.Он отметил, что прежде всего, инициативы касаются усадьб, на которые у регионального органа культуры нет планов по размещению там музеев или иных "культурных" учреждений. В настоящее время в правительстве Ленинградской области проходит согласование проект распоряжения о льготной арендной плате для тех, кто хотел бы заняться восстановлением этих усадьб."Льготная арендная плата в один рубль будет применяться со дня заключения договора. Усадьбы, что находятся в областной собственности, но не являются предметом нашего музейного интереса, мы готовы предложить на максимально льготных условиях ответственным пользователям", — пояснил Цой.При этом, если в течение двух-трех лет региональные власти будут видеть, что арендатор вкладывается в объект, то они готовы будут продать ему усадьбу на выгодных условиях: чтобы у арендатора было право первоочередного выкупа, и выкупал он ее не по коммерческой стоимости, а за 10-20% от кадастровой стоимости, пояснил Цой."С 2021 года в регионе начнет действовать программа по возврату части затрат на реставрацию объектов культурного наследия. Согласно документу, до 10% средств, которые частный инвестор потратил на реставрацию объекта, в том числе затраты на проектирование, ему возместят из бюджета Ленинградской области. Для того, чтобы получить эти средства, реставрационные работы должны проходить в строгом соответствии с 73 федеральным законом", - сказал чиновник.Он добавил, что еще одна инициатива касается объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Сейчас в региональном правительстве проходит согласование программа, которая позволит Ленинградской области участвовать в софинансировании реставрационных работ на таких объектах. Программу планируется запустить также в 2021 году.По словам Цоя, программа не исключает и муниципального софинансирования. Основной критерий отбора — полноценная концепция, где будет отражено то, как предполагается в дальнейшем использовать памятник.В регионе есть также положительные примеры использования усадьб некоммерческими организациями. В качестве поддержки таких инициатив рассматривается вопрос о проведении гранатового конкурса среди НКО.

https://ria.ru/20201125/khimpromyshlennost-1586240369.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область