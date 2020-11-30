https://ria.ru/20201130/zaderzhaniya-1587006640.html

В Ереване начались задержания на акции протеста против Пашиняна

В Ереване начались задержания на акции протеста против Пашиняна

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытаются перекрыть центральный проспект Маштоца в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:16

2020-11-30T17:16

2020-11-30T17:38

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

беспорядки в ереване

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 ноя — РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытаются перекрыть центральный проспект Маштоца в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские выстроились в цепь вдоль тротуаров и не позволяют протестующим выходить на проезжую часть. Несколько человек усадили в полицейские машины. Собравшиеся скандируют: "Никол — предатель".Акции оппозиции начались в Ереване после того, как Пашинян подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Этот документ, который подписали также российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, предусматривает, в частности, что Армения должна передать Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201130/napast-1586997497.html

баку

азербайджан

ереван

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире