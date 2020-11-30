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В Ереване начались задержания на акции протеста против Пашиняна
В Ереване начались задержания на акции протеста против Пашиняна
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытаются перекрыть центральный проспект Маштоца в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:16
2020-11-30T17:38
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
беспорядки в ереване
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 ноя — РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытаются перекрыть центральный проспект Маштоца в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские выстроились в цепь вдоль тротуаров и не позволяют протестующим выходить на проезжую часть. Несколько человек усадили в полицейские машины. Собравшиеся скандируют: "Никол — предатель".Акции оппозиции начались в Ереване после того, как Пашинян подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Этот документ, который подписали также российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, предусматривает, в частности, что Армения должна передать Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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баку
азербайджан
ереван
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире

В Ереване начались задержания на акции протеста против Пашиняна

17:16 30.11.2020 (обновлено: 17:38 30.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции на площади Шарля Азнавура в Ереване с требованием возвращения военнопленных и тел погибших в Карабахе военнослужащих
Участники акции на площади Шарля Азнавура в Ереване с требованием возвращения военнопленных и тел погибших в Карабахе военнослужащих - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 30 ноя — РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытаются перекрыть центральный проспект Маштоца в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские выстроились в цепь вдоль тротуаров и не позволяют протестующим выходить на проезжую часть. Несколько человек усадили в полицейские машины. Собравшиеся скандируют: "Никол — предатель".
Акции оппозиции начались в Ереване после того, как Пашинян подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Этот документ, который подписали также российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, предусматривает, в частности, что Армения должна передать Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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Никол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанБеспорядки в ЕреванеЕреванАрменияВ мире
 
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