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Во Владивостоке задержали пытавшихся пересечь мост на остров Русский
Во Владивостоке задержали пытавшихся пересечь мост на остров Русский
Сотрудники приморского филиала управления ведомственной охраны Минтранса РФ задержали двух нарушителей, которые пытались пересечь закрытый из-за обледенения... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:38
2020-11-30T13:38
последствия непогоды в приморье
приморский океанариум
дальневосточный федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники приморского филиала управления ведомственной охраны Минтранса РФ задержали двух нарушителей, которые пытались пересечь закрытый из-за обледенения вант мост на остров Русский во Владивостоке, сообщает в понедельник филиал.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста много раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.Второе нарушение произошло ночью 27 ноября – водитель двигался со стороны города на остров Русский, но не заметил запрещающих знаков.Как сообщил РИА Новости представитель приморского филиала УВО Минтранса России, вся информация о нарушителях передана в ГИБДД.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
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последствия непогоды в приморье, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, происшествия

Во Владивостоке задержали пытавшихся пересечь мост на остров Русский

13:38 30.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники приморского филиала управления ведомственной охраны Минтранса РФ задержали двух нарушителей, которые пытались пересечь закрытый из-за обледенения вант мост на остров Русский во Владивостоке, сообщает в понедельник филиал.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста много раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.
"Сотрудники приморского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" задержали двоих нарушителей, пытавшихся пересечь временно закрытый мост на остров Русский… Одно из нарушений произошло вечером 26 ноября – опоздавший на паром водитель грузовика пытался попасть на материк через закрытый мост. При этом слушать объяснения сотрудников ведомственной охраны мужчина согласился не сразу. Путем длительных переговоров автомобилиста удалось убедить, что движение по мосту крайне опасно", - говорится в сообщении.
Второе нарушение произошло ночью 27 ноября – водитель двигался со стороны города на остров Русский, но не заметил запрещающих знаков.
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Как сообщил РИА Новости представитель приморского филиала УВО Минтранса России, вся информация о нарушителях передана в ГИБДД.
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
 
Последствия непогоды в ПриморьеПриморский океанариумДальневосточный федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
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