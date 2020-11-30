https://ria.ru/20201130/vospitanie-1586994921.html

Яровая подготовила проект о типовой программе воспитания для интернатов

Яровая подготовила проект о типовой программе воспитания для интернатов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработала законопроект о типовой программе воспитания детей в интернатах, в том числе включающий обязательное... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:27

2020-11-30T16:27

2020-11-30T16:27

россия

госдума рф

ирина яровая

дети

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработала законопроект о типовой программе воспитания детей в интернатах, в том числе включающий обязательное обучение первой профессии.В понедельник проходит заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей: "Поддержка и развитие института семьи и профилактика социального сиротства"."Мы говорим об интернатном сопровождении, в то время когда личность сформирована. Анализ, который мы провели, показывает, что сегодня отсутствуют с учетом того, что это даже разная подведомственность, единые подходы к воспитанию детей, которые находятся в государственных учреждениях. У нас с вами есть прямая возможность и шанс на то, чтобы эти дети уж точно получили правильную модель видения мира", - сказала Яровая."Поэтому в настоящее время мной подготовлен уже законопроект, мы его прорабатываем совместно с профильными министерствами о том, чтобы появилась типовая программа о воспитании, которая была бы разработана министерством труда совместно с министерством просвещения, которые находятся в специальных учреждениях. Тем более мы бы предложили включить туда и обязательность обучения ребенка первой профессии в старших классах", - сообщила парламентарий.

https://ria.ru/20180123/1513094181.html

https://ria.ru/20200408/1569670923.html

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россия, госдума рф, ирина яровая, дети, общество