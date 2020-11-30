Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201130/vatikan-1586989747.html
Ватикан и Фанар возобновили сотрудничество после перерыва из-за COVID-19
Ватикан и Фанар возобновили сотрудничество после перерыва из-за COVID-19
Святой престол и Константинопольский патриархат возобновили традиционный обмен делегациями, который был приостановлен в связи с пандемией COVID-19. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:03
2020-11-30T16:03
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
новости - религия и мировоззрение
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148187/81/1481878118_0:409:1482:1243_1400x0_80_0_0_7a7cf357b748c69ed17b199c613cc2ec.jpg
ВАТИКАН, 30 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол и Константинопольский патриархат возобновили традиционный обмен делегациями, который был приостановлен в связи с пандемией COVID-19.По случаю дня памяти святого Андрея Первозванного, который отмечается Константинопольской православной церковью 30 ноября, в Стамбул прибыла делегация Святого престола во главе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Как сообщила в понедельник служба печати Ватикана, члены делегации приняли участие в божественной литургии, которую патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил в Патриаршем храме святого Георгия в Фанаре. По этому случаю Кох передал послание папы Римского Франциска патриарху Варфоломею, которое было оглашено после богослужения.В этом документе понтифик, в частности, отметил, что с большой радостью вспоминает об участии патриарха Варфоломея во встрече видных представителей основных мировых религий "Молитва о мире", которая состоялась 20 октября в Риме."Вместе с вызовами нынешней пандемии война продолжает поражать многие части мира, где новые вооруженные конфликты уносят жизни бесчисленных мужчин и женщин. Несомненно, все инициативы национальных и международных структур, направленные на содействие миру, полезны и необходимы, но конфликты и насилие не прекратятся до тех пор, пока все люди более глубоко не осознают, что несут взаимную ответственность как братья и сестры. В свете этого христианские церкви имеют первостепенную обязанность подавать пример диалога, взаимного уважения и практического сотрудничества", - говорится в папском послании.По словам папы Франциска, он лично испытал это братство во время различных встреч с участием патриарха Варфоломея.Папа Франциск выразил надежду на скорейшее возобновление взаимных визитов делегаций Римско-католической и Константинопольской православной церквей 29 июня, когда католики отмечали торжества святых апостолов Петра и Павла, являющихся небесными покровителями Рима. Тогда, обращаясь из окна Апостольского дворца Ватикана, он заявил, что "духовным образом заключает в объятия дорогого брата патриарха Варфоломея в надежде на то, что наши взаимные визиты смогут возобновиться в самом скором времени".В прошлом году папа Франциск 29 июня неожиданно преподнес прибывшей в Ватикан делегации Константинопольской церкви подарок для патриарха Варфоломея - ковчежец с мощами святого Петра, который был установлен в часовне папских апартаментов Апостольского дворца еще по указанию папы Павла VI. Патриарх Константинопольский лично объявил об этом даре во время литургии в Стамбуле. По его мнению, этот жест папы Римского стал "новой вехой на пути к сближению, важнейшим шагом в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками".
https://radiosputnik.ria.ru/20201129/vatikan-1586824707.html
https://ria.ru/20201011/makedoniya-1579047208.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148187/81/1481878118_0:270:1482:1382_1400x0_80_0_0_aa8bfabe427bc37f326a3771aff19ed0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, ватикан

Ватикан и Фанар возобновили сотрудничество после перерыва из-за COVID-19

16:03 30.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох
Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 30 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол и Константинопольский патриархат возобновили традиционный обмен делегациями, который был приостановлен в связи с пандемией COVID-19.
По случаю дня памяти святого Андрея Первозванного, который отмечается Константинопольской православной церковью 30 ноября, в Стамбул прибыла делегация Святого престола во главе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Как сообщила в понедельник служба печати Ватикана, члены делегации приняли участие в божественной литургии, которую патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил в Патриаршем храме святого Георгия в Фанаре. По этому случаю Кох передал послание папы Римского Франциска патриарху Варфоломею, которое было оглашено после богослужения.
В этом документе понтифик, в частности, отметил, что с большой радостью вспоминает об участии патриарха Варфоломея во встрече видных представителей основных мировых религий "Молитва о мире", которая состоялась 20 октября в Риме.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 12:35
"Давно пора". Ватикан впервые произвел в кардиналы афроамериканца
"Вместе с вызовами нынешней пандемии война продолжает поражать многие части мира, где новые вооруженные конфликты уносят жизни бесчисленных мужчин и женщин. Несомненно, все инициативы национальных и международных структур, направленные на содействие миру, полезны и необходимы, но конфликты и насилие не прекратятся до тех пор, пока все люди более глубоко не осознают, что несут взаимную ответственность как братья и сестры. В свете этого христианские церкви имеют первостепенную обязанность подавать пример диалога, взаимного уважения и практического сотрудничества", - говорится в папском послании.
По словам папы Франциска, он лично испытал это братство во время различных встреч с участием патриарха Варфоломея.
Папа Франциск выразил надежду на скорейшее возобновление взаимных визитов делегаций Римско-католической и Константинопольской православной церквей 29 июня, когда католики отмечали торжества святых апостолов Петра и Павла, являющихся небесными покровителями Рима. Тогда, обращаясь из окна Апостольского дворца Ватикана, он заявил, что "духовным образом заключает в объятия дорогого брата патриарха Варфоломея в надежде на то, что наши взаимные визиты смогут возобновиться в самом скором времени".
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 08:00Религия и мировоззрение
Фанар принялся тиражировать украинский церковный сценарий
В прошлом году папа Франциск 29 июня неожиданно преподнес прибывшей в Ватикан делегации Константинопольской церкви подарок для патриарха Варфоломея - ковчежец с мощами святого Петра, который был установлен в часовне папских апартаментов Апостольского дворца еще по указанию папы Павла VI. Патриарх Константинопольский лично объявил об этом даре во время литургии в Стамбуле. По его мнению, этот жест папы Римского стал "новой вехой на пути к сближению, важнейшим шагом в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками".
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатНовости - Религия и мировоззрениеВатикан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:08Избитого в Нальчике учителя перевели из реанимации
18:06Путин призвал поддержать вторичное использование полимеров
18:03В Германии при наезде автомобиля погиб ребенок
18:02AstraZeneca передаст документы на регистрацию вакцины в течение недели
18:02В Петербурге мужчина погиб при пожаре в квартире
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
Лента новостейМолния