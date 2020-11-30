https://ria.ru/20201130/vatikan-1586989747.html

Ватикан и Фанар возобновили сотрудничество после перерыва из-за COVID-19

Ватикан и Фанар возобновили сотрудничество после перерыва из-за COVID-19

Святой престол и Константинопольский патриархат возобновили традиционный обмен делегациями, который был приостановлен в связи с пандемией COVID-19. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:03

2020-11-30T16:03

2020-11-30T16:03

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

новости - религия и мировоззрение

ватикан

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ВАТИКАН, 30 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол и Константинопольский патриархат возобновили традиционный обмен делегациями, который был приостановлен в связи с пандемией COVID-19.По случаю дня памяти святого Андрея Первозванного, который отмечается Константинопольской православной церковью 30 ноября, в Стамбул прибыла делегация Святого престола во главе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Как сообщила в понедельник служба печати Ватикана, члены делегации приняли участие в божественной литургии, которую патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил в Патриаршем храме святого Георгия в Фанаре. По этому случаю Кох передал послание папы Римского Франциска патриарху Варфоломею, которое было оглашено после богослужения.В этом документе понтифик, в частности, отметил, что с большой радостью вспоминает об участии патриарха Варфоломея во встрече видных представителей основных мировых религий "Молитва о мире", которая состоялась 20 октября в Риме."Вместе с вызовами нынешней пандемии война продолжает поражать многие части мира, где новые вооруженные конфликты уносят жизни бесчисленных мужчин и женщин. Несомненно, все инициативы национальных и международных структур, направленные на содействие миру, полезны и необходимы, но конфликты и насилие не прекратятся до тех пор, пока все люди более глубоко не осознают, что несут взаимную ответственность как братья и сестры. В свете этого христианские церкви имеют первостепенную обязанность подавать пример диалога, взаимного уважения и практического сотрудничества", - говорится в папском послании.По словам папы Франциска, он лично испытал это братство во время различных встреч с участием патриарха Варфоломея.Папа Франциск выразил надежду на скорейшее возобновление взаимных визитов делегаций Римско-католической и Константинопольской православной церквей 29 июня, когда католики отмечали торжества святых апостолов Петра и Павла, являющихся небесными покровителями Рима. Тогда, обращаясь из окна Апостольского дворца Ватикана, он заявил, что "духовным образом заключает в объятия дорогого брата патриарха Варфоломея в надежде на то, что наши взаимные визиты смогут возобновиться в самом скором времени".В прошлом году папа Франциск 29 июня неожиданно преподнес прибывшей в Ватикан делегации Константинопольской церкви подарок для патриарха Варфоломея - ковчежец с мощами святого Петра, который был установлен в часовне папских апартаментов Апостольского дворца еще по указанию папы Павла VI. Патриарх Константинопольский лично объявил об этом даре во время литургии в Стамбуле. По его мнению, этот жест папы Римского стал "новой вехой на пути к сближению, важнейшим шагом в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками".

https://radiosputnik.ria.ru/20201129/vatikan-1586824707.html

https://ria.ru/20201011/makedoniya-1579047208.html

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, ватикан