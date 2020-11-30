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Вузы в Москве и Санкт-Петербурге перевели на удаленку
Вузы в Москве и Санкт-Петербурге перевели на удаленку
Все учебные заведения в Москве и Санкт-Петебурге переведены на дистанционную форму обучения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, говорится РИА Новости, 30.11.2020
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Все учебные заведения в Москве и Санкт-Петебурге переведены на дистанционную форму обучения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, говорится в Telegram-канале Минобрнауки.В сообщении указывается, что ряд региональных вузов также переведены на удаленное обучение. Министерство отдельно отметило, что разработало рекомендации для вузов для эффективной организации удаленного обучения. Минобрнауки ранее издало приказ о переводе студентов московских вузов на дистанционное обучение. Кроме того, региональным вузам также рекомендовалось уйти на удаленный формат обучения. Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 2 295 654 человек. Умерли 39 895 человек, вылечились — 1 778 704.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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навигатор абитуриента, санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, telegram (приложение), москва, общество

Вузы в Москве и Санкт-Петербурге перевели на удаленку

14:01 30.11.2020 (обновлено: 14:04 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Все учебные заведения в Москве и Санкт-Петебурге переведены на дистанционную форму обучения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, говорится в Telegram-канале Минобрнауки.
В сообщении указывается, что ряд региональных вузов также переведены на удаленное обучение.
Министерство отдельно отметило, что разработало рекомендации для вузов для эффективной организации удаленного обучения.
Минобрнауки ранее издало приказ о переводе студентов московских вузов на дистанционное обучение. Кроме того, региональным вузам также рекомендовалось уйти на удаленный формат обучения.
Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 2 295 654 человек. Умерли 39 895 человек, вылечились — 1 778 704.
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