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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201130/trolleybusy-1586985670.html
Ивановские власти на треть обновили троллейбусный парк
Ивановские власти на треть обновили троллейбусный парк
За счет поставки 31 троллейбуса в Иванове удалось на треть обновить подвижной состав электротранспорта, все машины поставлены в рамках национального проекта... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:46
2020-11-30T15:46
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
иваново
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ИВАНОВО, 30 ноя – РИА Новости. За счет поставки 31 троллейбуса в Иванове удалось на треть обновить подвижной состав электротранспорта, все машины поставлены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Новые троллейбусы задействованы на двух самых протяженных маршрутах города Иваново, которые проходят от окраин через центр. В настоящее время на линию выпущены 18 троллейбусов, на остальные сейчас оформляется страховка, машины проходят обкатку, а водители – обучение. До 25 декабря все машины выйдут на улицы города", – сказал собеседник агентства.По его словам, в Иваново поступили низкопольные троллейбусы вместимостью 96 пассажиров. В этой модели – три широких дверных проёма, широкие накопительные площадки. Салон оснащен климат-контролем, современной системой мультимедиа, usb-разъемами для подзарядки телефонов, Wi-Fi, а также имеется возможность оплаты проезда банковской картой. В числе основных технических особенностей новых троллейбусов – современная система управления двигателем, энергосберегающие технологии, система контроля состояния здоровья водителя, электропневматические двери с системами антиприщемления. Новый троллейбус приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поблагодарил Минтранс России за четкое исполнение своих обязательств перед Ивановской областью и рассказал, что регион ведет с ведомством работу по всем направлениям по следующему году."В рамках национального проекта нам очень помогло федеральное правительство. Дорог мы ремонтируем гораздо больше, чем раньше, общественный транспорт удается заменять. Планы на будущий год у нас также амбициозные", – процитировали в пресс-службе главу региона.Ивановская область – один из двенадцати регионов России, которые получили субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций в рамках нацпроекта по программе льготного лизинга.
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станислав воскресенский, ивановская область, иваново

Ивановские власти на треть обновили троллейбусный парк

15:46 30.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТроллейбусное депо
Троллейбусное депо - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИВАНОВО, 30 ноя – РИА Новости. За счет поставки 31 троллейбуса в Иванове удалось на треть обновить подвижной состав электротранспорта, все машины поставлены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Новые троллейбусы задействованы на двух самых протяженных маршрутах города Иваново, которые проходят от окраин через центр. В настоящее время на линию выпущены 18 троллейбусов, на остальные сейчас оформляется страховка, машины проходят обкатку, а водители – обучение. До 25 декабря все машины выйдут на улицы города", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в Иваново поступили низкопольные троллейбусы вместимостью 96 пассажиров. В этой модели – три широких дверных проёма, широкие накопительные площадки. Салон оснащен климат-контролем, современной системой мультимедиа, usb-разъемами для подзарядки телефонов, Wi-Fi, а также имеется возможность оплаты проезда банковской картой. В числе основных технических особенностей новых троллейбусов – современная система управления двигателем, энергосберегающие технологии, система контроля состояния здоровья водителя, электропневматические двери с системами антиприщемления. Новый троллейбус приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поблагодарил Минтранс России за четкое исполнение своих обязательств перед Ивановской областью и рассказал, что регион ведет с ведомством работу по всем направлениям по следующему году.
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"В рамках национального проекта нам очень помогло федеральное правительство. Дорог мы ремонтируем гораздо больше, чем раньше, общественный транспорт удается заменять. Планы на будущий год у нас также амбициозные", – процитировали в пресс-службе главу региона.
Ивановская область – один из двенадцати регионов России, которые получили субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций в рамках нацпроекта по программе льготного лизинга.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийИвановская областьИваново
 
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