Экс-судью из Волгограда Добрынину обвинили в покушении на мошенничество
© Фото : Дзержинский районный суд ВолгоградаПредседатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывшей волгоградской судье Юлии Добрыниной предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, ей избрана санкция в виде домашнего ареста, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Добрыниной Юлии Валериевны, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество - ред.)", - сказала Софинская.
По ее словам, мера пресечения избрана на срок до 23 января 2021 года.
Согласно материалам дела, оглашенным ранее на заседании ВККС, в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации к арестованному предпринимателю Владимиру Зубкову о сносе самовольно построенной гостиницы. Была назначена строительная экспертиза.
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Добрынина, как считает следствие, попросила у жены Зубкова 2,5 миллиона рублей, обещая передать их экспертам, чтобы получить нужное ему заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, и следующая встреча прошла уже под контролем оперативников. Женщина передала Добрыниной муляж 2,5 миллионов (подлинными купюрами там было всего 150 тысяч). Встречу прервали сотрудники ФСБ, сейчас следствие ведет ГСУСК РФ.
Добрынина на заседание не пришла, сославшись на болезнь. Ее адвокаты заявили, что действия следствия нарушают гарантии, которое законодательство предоставляет судье, а доказательств ее вины нет. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила СК завести против Добрыниной уголовное дело, в конце октября ее лишили мантии.
В июне 2019 года по делу о покушении на главу региона был задержан бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаил Музраев, сообщал СК. По информации ФСБ России, вместе с ним был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.