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Сенатор заявил об износе 80% оборудования в российском судостроении
Сенатор заявил об износе 80% оборудования в российском судостроении
В российском судостроении изношено до 80% оборудования, отрасль находится в непростой ситуации, заявил председатель комитета Совфеда по экономической политике... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:56
2020-11-30T17:56
андрей кутепов
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В российском судостроении изношено до 80% оборудования, отрасль находится в непростой ситуации, заявил председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов."Главная проблема, с которой сталкиваются наши судостроители, связана с высоким уровнем износа производственных мощностей. В отрасли до сих пор эксплуатируется порядка 60% морально устаревшего и до 80% физически изношенного оборудования", - сказал сенатор в ходе слушаний в понедельник.По словам политика, сегодня отрасль находится в непростой ситуации, особенно это касается строительства гражданских кораблей."Зачастую процесс обходится дороже и занимает больше времени, чем у конкурентов" - пояснил Кутепов.По его словам, пока РФ отстает по качеству выпускаемых судов. Кроме того, доставлять грузы отечественными судами более затратно, добавил он."На сегодняшний день под российским флагом перевозится всего 2% всех природных ресурсов, которые добываются в стране. Закрепление каботажа за национальным флотом - это не только резервирование грузовой базы за нашими компаниями, но и рабочие места для российских моряков. Это и налоги в бюджеты регионов", - сказал Кутепов.По словам парламентария, для устранения этих проблем нужно объединить усилия всех профильных министерств и ведомств. Также необходимо создавать сервисные центры и выделять субсидии судостроительным организациям.
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андрей кутепов, совет федерации рф, экономика

Сенатор заявил об износе 80% оборудования в российском судостроении

17:56 30.11.2020
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В российском судостроении изношено до 80% оборудования, отрасль находится в непростой ситуации, заявил председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.
"Главная проблема, с которой сталкиваются наши судостроители, связана с высоким уровнем износа производственных мощностей. В отрасли до сих пор эксплуатируется порядка 60% морально устаревшего и до 80% физически изношенного оборудования", - сказал сенатор в ходе слушаний в понедельник.
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По словам политика, сегодня отрасль находится в непростой ситуации, особенно это касается строительства гражданских кораблей.
"Зачастую процесс обходится дороже и занимает больше времени, чем у конкурентов" - пояснил Кутепов.
По его словам, пока РФ отстает по качеству выпускаемых судов. Кроме того, доставлять грузы отечественными судами более затратно, добавил он.
"На сегодняшний день под российским флагом перевозится всего 2% всех природных ресурсов, которые добываются в стране. Закрепление каботажа за национальным флотом - это не только резервирование грузовой базы за нашими компаниями, но и рабочие места для российских моряков. Это и налоги в бюджеты регионов", - сказал Кутепов.
По словам парламентария, для устранения этих проблем нужно объединить усилия всех профильных министерств и ведомств. Также необходимо создавать сервисные центры и выделять субсидии судостроительным организациям.
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