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Минобрнауки прокомментировало ситуацию с иностранными студентами
Минобрнауки прокомментировало ситуацию с иностранными студентами
Министерству науки и высшего образования не поступали сообщения о неправомерном отчислении студентов, отчислений иностранцев из-за перехода в дистант не было,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:32
2020-11-30T13:21
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министерству науки и высшего образования не поступали сообщения о неправомерном отчислении студентов, отчислений иностранцев из-за перехода в дистант не было, рассказали в пресс-службе ведомства, комментируя утверждения Telegram-канала Mash о том, что около 2 тысяч иностранных студентов якобы отчисляют из российских вузов из-за того, что они не могут въехать на территорию РФ.Как отметили в ведомстве, все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение."В Минобрнауки России не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях. Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи", - заявили в министерстве.В ведомстве добавили, что находятся в постоянном контакте с руководством вузов и заинтересованными федеральными органами, а также студенческими объединениями."Отчислений иностранных студентов в связи с переходов на удаленное обучение не производилось", - заявили в Минобрнауки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Минобрнауки прокомментировало ситуацию с иностранными студентами

12:32 30.11.2020 (обновлено: 13:21 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министерству науки и высшего образования не поступали сообщения о неправомерном отчислении студентов, отчислений иностранцев из-за перехода в дистант не было, рассказали в пресс-службе ведомства, комментируя утверждения Telegram-канала Mash о том, что около 2 тысяч иностранных студентов якобы отчисляют из российских вузов из-за того, что они не могут въехать на территорию РФ.
Как отметили в ведомстве, все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение.
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"В Минобрнауки России не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях. Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи", - заявили в министерстве.
В ведомстве добавили, что находятся в постоянном контакте с руководством вузов и заинтересованными федеральными органами, а также студенческими объединениями.
"Отчислений иностранных студентов в связи с переходов на удаленное обучение не производилось", - заявили в Минобрнауки.
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