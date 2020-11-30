https://ria.ru/20201130/studenty-1586935453.html

Минобрнауки прокомментировало ситуацию с иностранными студентами

Минобрнауки прокомментировало ситуацию с иностранными студентами

Министерству науки и высшего образования не поступали сообщения о неправомерном отчислении студентов, отчислений иностранцев из-за перехода в дистант не было,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:32

2020-11-30T12:32

2020-11-30T13:21

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министерству науки и высшего образования не поступали сообщения о неправомерном отчислении студентов, отчислений иностранцев из-за перехода в дистант не было, рассказали в пресс-службе ведомства, комментируя утверждения Telegram-канала Mash о том, что около 2 тысяч иностранных студентов якобы отчисляют из российских вузов из-за того, что они не могут въехать на территорию РФ.Как отметили в ведомстве, все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение."В Минобрнауки России не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях. Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи", - заявили в министерстве.В ведомстве добавили, что находятся в постоянном контакте с руководством вузов и заинтересованными федеральными органами, а также студенческими объединениями."Отчислений иностранных студентов в связи с переходов на удаленное обучение не производилось", - заявили в Минобрнауки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/sessiya-1584966412.html

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