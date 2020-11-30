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Ученый посоветовала США смириться с созданием "Северного потока — 2"
Ученый посоветовала США смириться с созданием "Северного потока — 2"
Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава посоветовала США смириться с тем, что им не удастся остановить... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T02:07
2020-11-30T08:49
германия
катя яфимава
россия
uniper
северный поток — 2
wintershall
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газпром
сша
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава посоветовала США смириться с тем, что им не удастся остановить "Северный поток — 2", пишет Bloomberg.Эксперт допустила, что вводимые Вашингтоном санкции против российского проекта могут увеличить срок ввода газопровода в эксплуатацию, однако "Газпром" найдет решения для возникающих препятствий.Также Яфимава предположила, что газопровод могут достроить к лету будущего года. При этом он может получить необходимые для транспортировки голубого топлива сертификаты к следующей зиме.Накануне оператор "Северного потока — 2" заявил о намерении продолжить строительство проекта в декабре.Ситуация с "Северным потоком — 2"Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу американский СПГ. В прошлом месяце Вашингтон расширил ограничительные меры против СП-2 и распространил эти санкции на компании, которые предоставляют услуги судам, задействованным в строительстве газопровода. Эти меры входят в пакет PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные ограничения против "Северного потока — 2". В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве трубопровода.
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германия, катя яфимава, россия, uniper, северный поток — 2, wintershall, балтийское море, газпром, сша, берлин (город), экономика

Ученый посоветовала США смириться с созданием "Северного потока — 2"

02:07 30.11.2020 (обновлено: 08:49 30.11.2020)
 
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава посоветовала США смириться с тем, что им не удастся остановить "Северный поток — 2", пишет Bloomberg.
Эксперт допустила, что вводимые Вашингтоном санкции против российского проекта могут увеличить срок ввода газопровода в эксплуатацию, однако "Газпром" найдет решения для возникающих препятствий.

"Соединенным Штатам нужно понять, что они не смогут остановить его", — приводит слова специалиста агентство.

Также Яфимава предположила, что газопровод могут достроить к лету будущего года. При этом он может получить необходимые для транспортировки голубого топлива сертификаты к следующей зиме.
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Накануне оператор "Северного потока — 2" заявил о намерении продолжить строительство проекта в декабре.

Ситуация с "Северным потоком — 2"

Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу американский СПГ. В прошлом месяце Вашингтон расширил ограничительные меры против СП-2 и распространил эти санкции на компании, которые предоставляют услуги судам, задействованным в строительстве газопровода. Эти меры входят в пакет PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные ограничения против "Северного потока — 2". В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве трубопровода.
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"Северный поток — 2"
 
ГерманияКатя ЯфимаваРоссияUniperСеверный поток — 2WintershallБалтийское мореГазпромСШАБерлин (город)Экономика
 
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