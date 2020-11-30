https://ria.ru/20201130/ssha-1586885234.html

Ученый посоветовала США смириться с созданием "Северного потока — 2"

Ученый посоветовала США смириться с созданием "Северного потока — 2"

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава посоветовала США смириться с тем, что им не удастся остановить... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T02:07

2020-11-30T02:07

2020-11-30T08:49

германия

катя яфимава

россия

uniper

северный поток — 2

wintershall

балтийское море

газпром

сша

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава посоветовала США смириться с тем, что им не удастся остановить "Северный поток — 2", пишет Bloomberg.Эксперт допустила, что вводимые Вашингтоном санкции против российского проекта могут увеличить срок ввода газопровода в эксплуатацию, однако "Газпром" найдет решения для возникающих препятствий.Также Яфимава предположила, что газопровод могут достроить к лету будущего года. При этом он может получить необходимые для транспортировки голубого топлива сертификаты к следующей зиме.Накануне оператор "Северного потока — 2" заявил о намерении продолжить строительство проекта в декабре.Ситуация с "Северным потоком — 2"Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу американский СПГ. В прошлом месяце Вашингтон расширил ограничительные меры против СП-2 и распространил эти санкции на компании, которые предоставляют услуги судам, задействованным в строительстве газопровода. Эти меры входят в пакет PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные ограничения против "Северного потока — 2". В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве трубопровода.

https://ria.ru/20201127/voyna-1586658516.html

германия

россия

балтийское море

сша

берлин (город)

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германия, катя яфимава, россия, uniper, северный поток — 2, wintershall, балтийское море, газпром, сша, берлин (город), экономика