Ученый посоветовала США смириться с созданием "Северного потока — 2"
02:07 30.11.2020 (обновлено: 08:49 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава посоветовала США смириться с тем, что им не удастся остановить "Северный поток — 2", пишет Bloomberg.
Эксперт допустила, что вводимые Вашингтоном санкции против российского проекта могут увеличить срок ввода газопровода в эксплуатацию, однако "Газпром" найдет решения для возникающих препятствий.
"Соединенным Штатам нужно понять, что они не смогут остановить его", — приводит слова специалиста агентство.
Также Яфимава предположила, что газопровод могут достроить к лету будущего года. При этом он может получить необходимые для транспортировки голубого топлива сертификаты к следующей зиме.
Накануне оператор "Северного потока — 2" заявил о намерении продолжить строительство проекта в декабре.
Ситуация с "Северным потоком — 2"
Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу американский СПГ. В прошлом месяце Вашингтон расширил ограничительные меры против СП-2 и распространил эти санкции на компании, которые предоставляют услуги судам, задействованным в строительстве газопровода. Эти меры входят в пакет PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные ограничения против "Северного потока — 2". В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве трубопровода.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"