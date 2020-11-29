https://ria.ru/20201129/gazoprovod-1586796933.html

Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить строительство

Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить строительство

Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG намерена продолжить строительство проекта в декабре. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T01:37

2020-11-29T01:37

2020-11-29T05:51

россия

санкции

uniper

engie

royal dutch shell

северный поток — 2

wintershall

omv

газпром

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG намерена продолжить строительство проекта в декабре.Уточняется, что информация о названии конкретного судна для проведения работ озвучат позже. Среди таких — якорная баржа "Фортуна" компании МРТС и трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Последний после месячной стоянки в немецком порту Мукран вышел в море и взял курс на Калининград.Ранее "Газпром" выпустил ежеквартальный отчет, в котором сообщалось, что работы по проекту на сухопутной площадке в Германии завершены, а в России находятся на стадии завершения.Ситуация с "Северным потоком — 2"Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу американский СПГ.В прошлом месяце США расширили ограничительные меры против российского газопровода и распространили эти санкции на компании, предоставляющие услуги судам, задействованным в реализации проекта. Меры американской стороны входят в пакет PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".В середине ноября немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные ограничения против "Северного потока — 2". В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве трубопровода.Согласно проекту, "Северный поток — 2" будет состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительством занимается Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов (на сумму до 950 миллионов евро каждый).

https://ria.ru/20201127/voyna-1586658516.html

https://ria.ru/20201126/sevpotok-1586517758.html

https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

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россия, санкции, uniper, engie, royal dutch shell, северный поток — 2, wintershall, omv, газпром, германия, сша, калининград, природный газ, экономика