Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить строительство
01:37 29.11.2020 (обновлено: 05:51 29.11.2020)
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG намерена продолжить строительство проекта в декабре.
"Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году" — отмечается в заявлении компании.
Уточняется, что информация о названии конкретного судна для проведения работ озвучат позже. Среди таких — якорная баржа "Фортуна" компании МРТС и трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Последний после месячной стоянки в немецком порту Мукран вышел в море и взял курс на Калининград.
Ранее "Газпром" выпустил ежеквартальный отчет, в котором сообщалось, что работы по проекту на сухопутной площадке в Германии завершены, а в России находятся на стадии завершения.
Ситуация с "Северным потоком — 2"
Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу американский СПГ.
В прошлом месяце США расширили ограничительные меры против российского газопровода и распространили эти санкции на компании, предоставляющие услуги судам, задействованным в реализации проекта. Меры американской стороны входят в пакет PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
В середине ноября немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные ограничения против "Северного потока — 2". В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве трубопровода.
Согласно проекту, "Северный поток — 2" будет состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительством занимается Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов (на сумму до 950 миллионов евро каждый).