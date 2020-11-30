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Травить себя ради США: Россия отказалась, у Тайваня не спрашивают

Травить себя ради США: Россия отказалась, у Тайваня не спрашивают

В конце прошедшей недели тайваньские парламентарии порадовали мир очередным увлекательным шоу, кидаясь друг в друга свиными потрохами. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:00

2020-11-30T08:00

2020-11-30T17:40

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В конце прошедшей недели тайваньские парламентарии порадовали мир очередным увлекательным шоу, кидаясь друг в друга свиными потрохами.Однако повод для перфоманса был весьма серьезный — выступление премьер-министра Су Чжэньчаня, который пытался разъяснить депутатам суть правил, регулирующих стартующий через месяц импорт американской свинины.Все дело в веществе под названием рактопомин, который используется в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота.Он запрещен к применению в десятках стран мира, в том числе в России, Китае, Европейском союзе… И в Тайване — до недавнего времени. Причина — в небезопасности для здоровья человека этого бета-адренергического агониста, как классифицируется вещество в фармакологии, поскольку он может вызывать у людей тремор, головную боль, мышечные спазмы, тахикардию, повышение артериального давления и другие неприятные последствия.Тем не менее в ряде государств, таких как США, Канада, Мексика, Япония и Южная Корея, рактопомин считается безвредным для человека и может использоваться в животноводстве.Кстати, именно он стал причиной запрета импорта в Россию американского мяса и громкого скандала, что приключился в двухсторонних отношениях из-за этого восемь лет назад. Возмущения и разнообразных обвинений из-за океана в адрес Москвы тогда было много, что, разумеется, никак не повлияло на исход событий.Перечень же стран, где добавка легальна, очевидным образом наводит на мысль, что речь идет в первую очередь о Соединенных Штатах, их ближайших соседях и наиболее зависимых сателлитах. Отсутствие в списке Тайваня и впрямь выглядит досадным упущением, так что вполне логично, что Вашингтон решил исправить это, надавив на власти острова и увязав данный вопрос с процессами сближения торгово-экономических связей двух стран.В результате тайваньское руководство, которое до того было настроено категорически против импорта мяса с рактопомином, изменило свою позицию и разрешило его ввоз с 1 января 2021 года. Теперь стоит задача убедить в правильности сделанного выбора жителей острова.Это будет непросто, поскольку решение вызывает крайне негативную реакцию у большей части общества: 70 процентов тайваньцев выступают против него, а находящаяся в оппозиции партия "Гоминьдан" грозится инициировать референдум по его отмене. Да и выбор аргументов у властей невелик. Например, они заверяют, что в учебных заведениях будут по-прежнему кормить исключительно свининой местного происхождения. Однако подобный довод способен скорее подкрепить опасения по поводу рактопомина, нежели развеять их, поскольку косвенно подтверждает его небезопасность. Вот только все общественное возмущение и недовольство являются пустым сотрясением воздуха. Правда же заключается в том, что власти острова пошли на уступки США, поскольку у них просто нет иного выбора. Тайвань — как и Япония с Южной Кореей — не может себе позволить игнорировать требования, исходящие из Вашингтона.Невозможно не задаться вопросом: ладно, другие страны — очевидно, что Штатам их не жалко, но почему американское государство игнорирует угрозы благополучию собственного населения?Тут находит свое отражение принципиальный подход, на котором стоят США с момента своего основания: человек сам ответственен за свою жизнь и здоровье.Именно отсюда берет начало их, по меркам современного развитого мира, удивительная — потому что отсутствующая — общественная система здравоохранения. Именно поэтому низы американского общества страдают, казалось бы, невероятным сочетанием: катастрофическим уровнем ожирения и одновременно недоеданием. А потому что они могут себе позволить только самую дешевую еду, чья низкая цена обеспечивается новейшими достижениями науки, генномодифицированную, рафинированную, наполненную бесчисленными химическими добавками, консервантами, антибиотиками и такими "безопасными" веществами, как тот же рактопомин.Ну и поскольку США подобным образом относятся к миллионам собственных граждан, странно было бы ожидать от них иного подхода к другим. Интересы американского бизнеса становятся еще более значимы, и тут уже дело каждой страны, сможет ли она отстоять свои национальные интересы, когда те вступают в противоречие с планами Вашингтона.Тайвань (как, впрочем, и Япония с Южной Кореей) служит очень показательным примером, чем в конце концов оборачивается покровительство Соединенных Штатов. С одной стороны, несмотря на свой непризнанный государственный статус, остров может служить образцом успешного развития и технологической продвинутости. В нынешнем, столь трудном из-за пандемии году, тайваньская экономика демонстрирует прямо-таки феноменальные результаты. В третьем квартале она взлетела на 3,3 процента, а годовой рост прогнозируется на уровне 2,54 процента.А с другой — зависимость от Америки обеспечивает "побочные эффекты" похуже, чем у рактопомина.В 1980-х годах мир был уверен, что Япония благодаря своим экономическим успехам стоит в полушаге от мирового господства. Спустя тридцать лет львиная доля того фантастического капитала пущена на ветер, а вернее — принесена в жертву США: Токио является крупнейшим держателем американских трежерис и даже не особо дергается, стараясь от них избавиться. Республике Корее регулярно приходится платить американцам "дань", как, например, пару лет назад американский суд назначил Samsung полумиллиардный штраф в пользу Apple.Тайваню тоже не в новинку расплачиваться с американцами за "защиту от Китая" — защиту, которая подозрительно напоминает рэкет. Импорт свинины с рактопомином стал просто еще одним шагом на этом пути — не первым, и можно быть уверенным, что не последним.Много десятилетий политика США в отношении младших партнеров строилась на стрижке нарастивших финансовую "шерсть" вассалов. Весьма мудрая стратегия, пусть местами и не слишком приятная для "объекта". Вот только в критический момент самым выгодным для Вашингтона может оказаться пустить "овец" под нож, и судя по судорожным трепыханиям, намекающим на попытки сопротивления, в некоторых союзнических Америке столицах считают такую перспективу все более вероятной.

https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583576138.html

https://ria.ru/20201023/tayvan-1581209226.html

https://ria.ru/20201106/vybory-1583302772.html

https://ria.ru/20201021/tayvan-1580830679.html

https://ria.ru/20201106/yaponiya-1583307427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

авторы, мнение - авторы, су чжэньчан, гоминьдан, apple, москва, япония, сша, в мире