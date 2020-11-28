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День благодарения стал днем недоедания: мировой державе грозит голод
День благодарения стал днем недоедания: мировой державе грозит голод
Исторически День благодарения — это американский вариант праздника урожая. Семья собирается за одним столом, который, по идее, должен ломиться от разных яств и... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T08:00
2020-11-28T08:09
авторы
мнение - авторы
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Исторически День благодарения — это американский вариант праздника урожая. Семья собирается за одним столом, который, по идее, должен ломиться от разных яств и увенчиваться традиционной индейкой.Однако в этом году праздник скорее напоминал скудные будни первых поселенцев. В то время как Дональд Трамп прощал президентскую индейку, сотни тысяч американцев по всей стране стояли в километровых очередях за бесплатными продуктовыми наборами. Ведущие СМИ назвали происходящее в стране "голодным кризисом".Накануне главного американского праздника статистика выяснила, что пятьдесят миллионов жителей страны регулярно недоедают уже сегодня и боятся, что не смогут избежать голода в следующем году.В США есть такой специальный термин "food insecurity". Он обозначает неуверенность в том, что опрашиваемый индивид сумеет купить себе еды в ближайшем будущем. Это не значит, что у него вообще не будет ни копейки. Просто все деньги, может быть, придется потратить на оплату "коммуналки" или на лекарства и лечь спать голодным. Эту "неуверенность насчет поесть" испытывает сегодня более половины семей с детьми.Причем эти миллионы людей не размазаны равномерно по всем штатам. Есть преуспевающие регионы, где и сегодня очереди стоят не к фудбанкам, а к дорогим ресторанам за свободный столик. Но некоторые районы поражают нищетой, характерной разве что для стран третьего мира. В прославившемся благодаря сериалу "Во все тяжкие" южном городе Альбукерке, например, регулярно голодает каждый третий ребенок.Голод и бедность в самой богатой стране мира выглядят парадоксально. Вот, например, многочасовая очередь за бесплатными продуктовыми наборами. Однако люди стоят в ней в собственных автомобилях. Застрявшие в 90-х фанаты американского образа жизни продолжают верить, что собственная машина — это символ богатства. На самом деле при американских расстояниях и дышащем на ладан общественном транспорте свой автомобиль — не роскошь, а единственная возможность добраться до работы, супермаркета или больницы. Если его продать, то эти деньги можно проесть за пару месяцев, а что делать дальше?Недоедающий человек в странах "золотого миллиарда" зачастую страдает от лишнего веса. Этим и идущими в придачу болезнями он расплачивается за десятилетия потребления дешевых продуктов, напичканных подсластителями, консервантами и прочей химией. Чистая, органическая еда стоит на порядок дороже, это роскошь для состоятельных людей.Верующим в "град на холме" все это дает повод говорить, что никакого голода "на самом деле" в США нет. Однако сами американцы так не считают и озабочены положением всерьез.Официальная версия "голодного кризиса" — эпидемия коронавируса и неудачная политика Трампа. Однако никто при этом не обещает скорого окончания пандемии и мало кто верит, что в положении граждан сумеет хоть что-то поправить избранный президент Джо Байден.По сути, пандемия в США лишь стала удобным объяснением катастрофического экономического кризиса и провала уровня жизни средних американцев. Под удар попали не столько самые бедные слои населения — они давно уже привыкли выживать на свои пособия. Коронакризис практически уничтожил низший средний класс. Миллионы охранников, продавцов, уборщиц, кассиров потеряли работу и оказались практически без средств к существованию. Именно за их счет и растут сегодня очереди к фудбанкам.В стране довольно много делается для того, чтобы помочь этим несчастным. Американцы сдают продукты в те же фудбанки, обильно жертвуют деньги, идут в волонтеры, проводят целые дни, разливая бесплатный суп и развозя продукты на дом старикам. В некоторых штатах еду помогает раздавать Национальная гвардия. Благотворительные организации работают буквально круглые сутки.Государство выплачивает пособия потерявшим работу и их семьям. Правда, это не относится к тем десяткам миллионов людей, которые давно потеряли надежду найти работу и не зарегистрированы на бирже труда.Однако создается четкое ощущение, что одновременно на самом высоком уровне делается все, чтобы еда стала дефицитом и вздорожала в разы. На рукотворный характер кризиса намекает, например, разрушение логистических цепочек. Весной из-за пандемии закрылось множество мясоперерабатывающих заводов. Там якобы бушевал коронавирус. Фермеры были вынуждены массово забивать скот и травить птицу. На то, чтобы вывезти мясо, денег не было, и трупы животных просто сжигались.В результате мясные отделы популярных супермаркетов опустели, словно полки советских магазинов в эпоху перестройки. В продаже остались только экологически чистые деликатесы типа кур и индеек от амишей по совершенно сумасшедшим ценам.Одновременно из-за локдауна закрылись рестораны и кафе. Агропроизводители, лишившись покупателей, вынуждены были выливать молоко, выбрасывать овощи и зелень или попросту оставлять урожай гнить на грядках. В это же время потерявшие работу люди выстраивались в очереди за продуктовыми наборами, а фудбанки жаловались на недостачу еды.В позднем СССР искусственный дефицит — в том числе и продуктов — стал прологом к обрушению всей экономической системы и масштабному переделу собственности. Похоже, американцам готовят нечто в подобном роде.Во всяком случае, команда избранного президента Байдена намерена вовсю раскручивать тему глобального потепления. Ее важная часть — сокращение потребления мяса и молока. Если все делать по правилам эковоинов — забить всех испускающих метан коров и пустить кур гулять на травке, то для простого обывателя это обернется чудовищным ростом цен на продукты, а вслед за этим и на все товары.Даже дисциплинированные американские журналисты не могут сегодня удержаться от пессимистических ноток. "Зима будет долгой, весна — робкой, — пишет Сара Джонс из нью-йоркского журнала Intelligencer. — Коронавирус пребудет с нами, а с ним пребудет и голод."В светлое будущее американцев умеют верить сегодня лишь непреклонные свидетели "сияющего града на холме". Подавляющее большинство из них никогда Америку и в глаза не видело. Местное же население свой традиционный оптимизм явно теряет — голод не тетка.
https://ria.ru/20201124/indeyka-1586176323.html
https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html
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Виктория Никифорова
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РИА Новости
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353
60
авторы, мнение - авторы

День благодарения стал днем недоедания: мировой державе грозит голод

08:00 28.11.2020 (обновлено: 08:09 28.11.2020)
 
© AP Photo / David ZalubowskiВолонтер с замороженной индейкой во время раздачи еды в рамках акции "Банкет в коробке"
Волонтер с замороженной индейкой во время раздачи еды в рамках акции Банкет в коробке - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / David Zalubowski
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Исторически День благодарения — это американский вариант праздника урожая. Семья собирается за одним столом, который, по идее, должен ломиться от разных яств и увенчиваться традиционной индейкой.
Однако в этом году праздник скорее напоминал скудные будни первых поселенцев. В то время как Дональд Трамп прощал президентскую индейку, сотни тысяч американцев по всей стране стояли в километровых очередях за бесплатными продуктовыми наборами. Ведущие СМИ назвали происходящее в стране "голодным кризисом".
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме традиционную церемонию помилования индеек к предстоящему Дню благодарения - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 23:20
Трамп провел церемонию помилования индеек
Накануне главного американского праздника статистика выяснила, что пятьдесят миллионов жителей страны регулярно недоедают уже сегодня и боятся, что не смогут избежать голода в следующем году.
В США есть такой специальный термин "food insecurity". Он обозначает неуверенность в том, что опрашиваемый индивид сумеет купить себе еды в ближайшем будущем. Это не значит, что у него вообще не будет ни копейки. Просто все деньги, может быть, придется потратить на оплату "коммуналки" или на лекарства и лечь спать голодным. Эту "неуверенность насчет поесть" испытывает сегодня более половины семей с детьми.
Причем эти миллионы людей не размазаны равномерно по всем штатам. Есть преуспевающие регионы, где и сегодня очереди стоят не к фудбанкам, а к дорогим ресторанам за свободный столик. Но некоторые районы поражают нищетой, характерной разве что для стран третьего мира. В прославившемся благодаря сериалу "Во все тяжкие" южном городе Альбукерке, например, регулярно голодает каждый третий ребенок.
© REUTERS / Hannah McKayВолонтеры раздают еду в День благодарения в Вашингтоне
Волонтеры раздают еду в День благодарения в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© REUTERS / Hannah McKay
Волонтеры раздают еду в День благодарения в Вашингтоне
Голод и бедность в самой богатой стране мира выглядят парадоксально. Вот, например, многочасовая очередь за бесплатными продуктовыми наборами. Однако люди стоят в ней в собственных автомобилях. Застрявшие в 90-х фанаты американского образа жизни продолжают верить, что собственная машина — это символ богатства. На самом деле при американских расстояниях и дышащем на ладан общественном транспорте свой автомобиль — не роскошь, а единственная возможность добраться до работы, супермаркета или больницы. Если его продать, то эти деньги можно проесть за пару месяцев, а что делать дальше?
Недоедающий человек в странах "золотого миллиарда" зачастую страдает от лишнего веса. Этим и идущими в придачу болезнями он расплачивается за десятилетия потребления дешевых продуктов, напичканных подсластителями, консервантами и прочей химией. Чистая, органическая еда стоит на порядок дороже, это роскошь для состоятельных людей.
Пара ест пиццу - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 08:00Туризм
Как съесть пиццу и похудеть. Секреты правильного питания разных стран
Верующим в "град на холме" все это дает повод говорить, что никакого голода "на самом деле" в США нет. Однако сами американцы так не считают и озабочены положением всерьез.
Официальная версия "голодного кризиса" — эпидемия коронавируса и неудачная политика Трампа. Однако никто при этом не обещает скорого окончания пандемии и мало кто верит, что в положении граждан сумеет хоть что-то поправить избранный президент Джо Байден.
По сути, пандемия в США лишь стала удобным объяснением катастрофического экономического кризиса и провала уровня жизни средних американцев. Под удар попали не столько самые бедные слои населения — они давно уже привыкли выживать на свои пособия. Коронакризис практически уничтожил низший средний класс. Миллионы охранников, продавцов, уборщиц, кассиров потеряли работу и оказались практически без средств к существованию. Именно за их счет и растут сегодня очереди к фудбанкам.
© REUTERS / Hannah McKayВолонтеры раздают еду в День благодарения в Вашингтоне
Волонтеры раздают еду в День благодарения в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© REUTERS / Hannah McKay
Волонтеры раздают еду в День благодарения в Вашингтоне
В стране довольно много делается для того, чтобы помочь этим несчастным. Американцы сдают продукты в те же фудбанки, обильно жертвуют деньги, идут в волонтеры, проводят целые дни, разливая бесплатный суп и развозя продукты на дом старикам. В некоторых штатах еду помогает раздавать Национальная гвардия. Благотворительные организации работают буквально круглые сутки.
Государство выплачивает пособия потерявшим работу и их семьям. Правда, это не относится к тем десяткам миллионов людей, которые давно потеряли надежду найти работу и не зарегистрированы на бирже труда.
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 14:45Акценты
Американскую валюту ждет резкий спад. Как скоро?К концу 2021 года доллар упадет в цене. К этому толкают растущий дефицит счета текущих операций и снижение нормы чистых национальных сбережений. Падение "американца" на треть пророчит старший экономист Йельского университета Стивен Роуч, бывший топ-менеджер банка Morgan Stanley.
Однако создается четкое ощущение, что одновременно на самом высоком уровне делается все, чтобы еда стала дефицитом и вздорожала в разы. На рукотворный характер кризиса намекает, например, разрушение логистических цепочек. Весной из-за пандемии закрылось множество мясоперерабатывающих заводов. Там якобы бушевал коронавирус. Фермеры были вынуждены массово забивать скот и травить птицу. На то, чтобы вывезти мясо, денег не было, и трупы животных просто сжигались.
В результате мясные отделы популярных супермаркетов опустели, словно полки советских магазинов в эпоху перестройки. В продаже остались только экологически чистые деликатесы типа кур и индеек от амишей по совершенно сумасшедшим ценам.
© REUTERS / Hannah McKayЖенщина получает еду, которую раздают волонтеры, в День благодарения в Вашингтоне
Женщина получает еду, которую раздают волонтеры, в День благодарения в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© REUTERS / Hannah McKay
Женщина получает еду, которую раздают волонтеры, в День благодарения в Вашингтоне
Одновременно из-за локдауна закрылись рестораны и кафе. Агропроизводители, лишившись покупателей, вынуждены были выливать молоко, выбрасывать овощи и зелень или попросту оставлять урожай гнить на грядках. В это же время потерявшие работу люди выстраивались в очереди за продуктовыми наборами, а фудбанки жаловались на недостачу еды.
В позднем СССР искусственный дефицит — в том числе и продуктов — стал прологом к обрушению всей экономической системы и масштабному переделу собственности. Похоже, американцам готовят нечто в подобном роде.
Экс-председатель ФРС США Алан Гринспен - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Патриарх финансов США: "У нас большая проблема"
Во всяком случае, команда избранного президента Байдена намерена вовсю раскручивать тему глобального потепления. Ее важная часть — сокращение потребления мяса и молока. Если все делать по правилам эковоинов — забить всех испускающих метан коров и пустить кур гулять на травке, то для простого обывателя это обернется чудовищным ростом цен на продукты, а вслед за этим и на все товары.
Даже дисциплинированные американские журналисты не могут сегодня удержаться от пессимистических ноток. "Зима будет долгой, весна — робкой, — пишет Сара Джонс из нью-йоркского журнала Intelligencer. — Коронавирус пребудет с нами, а с ним пребудет и голод."
В светлое будущее американцев умеют верить сегодня лишь непреклонные свидетели "сияющего града на холме". Подавляющее большинство из них никогда Америку и в глаза не видело. Местное же население свой традиционный оптимизм явно теряет — голод не тетка.
 
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