https://ria.ru/20201130/solntse-1586985204.html

На Солнце произошла мощнейшая за последние годы вспышка

На Солнце произошла мощнейшая за последние годы вспышка

В воскресенье на Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:45

2020-11-30T15:45

2020-11-30T16:32

земля

солнце

космос - риа наука

российская академия наук

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В воскресенье на Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН."По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4. Это четвертый балл по пятибалльной системе вспышек (выше класса M находится только класс вспышек X). Последний раз вспышки такой и большей силы регистрировались на Солнце лишь осенью 2017 года", — говорится на сайте учреждения.Отмечается, что "существует значительная вероятность, что реальная мощность вспышки была еще выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца". Поэтому, не исключают ученые, вспышка на самом деле может относиться к высшему классу X.В связи с тем что она произошла на обратной стороне, выброшенные с Солнца заряженные частицы и облака плазмы пройдут в сотнях миллионов километров от Земли. Через неделю эта область звезды повернется к Земле, но сохранится ли активность в этой зоне Солнца, специалисты не знают.Ранее эта лаборатория сообщила, что зафиксировала самый мощный всплеск солнечной активности за последние три года: за первую декаду ноября произошло больше вспышек, чем за весь 2020 год.

https://ria.ru/20200416/1570082977.html

https://ria.ru/20200610/1572745404.html

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земля, солнце, космос - риа наука, российская академия наук