https://ria.ru/20201130/sayednaya-1586931285.html

Насельник монастыря в Сирии рассказал о восстановлении после войны

Насельник монастыря в Сирии рассказал о восстановлении после войны

Монахи горного монастыря Георгия Победоносца, расположенного в горе Херувимов неподалёку от Дамаска, своими силами восстанавливают и расширяют обитель после... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:16

2020-11-30T12:16

2020-11-30T12:16

религия и мировоззрение

георгий победоносец

новости - религия и мировоззрение

дамаск (город)

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САЙЕДНАЯ (провинция Риф Дамаск, Сирия) 30 ноя - РИА Новости. Монахи горного монастыря Георгия Победоносца, расположенного в горе Херувимов неподалёку от Дамаска, своими силами восстанавливают и расширяют обитель после войны, рассказал журналистам насельник монастыря Афрам аль-Ишь."Работа движется очень трудно. Рабочих рук не хватает, порода твердая - инструменты часто ломаются. Не хватает и денег. Ведь сейчас паломников почти нет, а значит, нет пожертвований. Поэтому работаем медленно, но все-таки движемся к заветной цели", - сказал он.Сегодня здесь живут 15 монахов, которые каждый день разрабатывают горную породу, чтобы создать дополнительное пространство для молитв и паломников. До войны монастырь Георгия Победоносца был популярным местом для туристов со всего мира - теперь паломников мало, поэтому пожертвований стало значительно меньше.Несмотря на то, что террористы смогли удержаться в этих местах всего один день, они нанесли храму и окрестностям серьезный ущерб. Паломникам больше негде остановится, поэтому в обитель приезжают в основном местные жители."Конечно, сердце кровью обливается, в каком тут все запустении. Террористы, побывав здесь, многое разрушили. Это нелюди, для которых нет ничего святого. Мы очень любим свою страну. У нас столько красивых мест. Сайедная, Пальмира, Дамаск. И все они сильно пострадали во время войны", - поделился житель Дамаска Амран Абдельвахид, приехавший в монастырь с семьей.

https://ria.ru/20191030/1560396287.html

дамаск (город)

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георгий победоносец, новости - религия и мировоззрение, дамаск (город)