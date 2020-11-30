Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201130/sayednaya-1586931285.html
Насельник монастыря в Сирии рассказал о восстановлении после войны
Насельник монастыря в Сирии рассказал о восстановлении после войны
Монахи горного монастыря Георгия Победоносца, расположенного в горе Херувимов неподалёку от Дамаска, своими силами восстанавливают и расширяют обитель после... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:16
2020-11-30T12:16
религия и мировоззрение
георгий победоносец
новости - религия и мировоззрение
дамаск (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155195/10/1551951028_0:377:2048:1529_1400x0_80_0_0_29cda1406e77bb27bb818e52ada9a213.jpg
САЙЕДНАЯ (провинция Риф Дамаск, Сирия) 30 ноя - РИА Новости. Монахи горного монастыря Георгия Победоносца, расположенного в горе Херувимов неподалёку от Дамаска, своими силами восстанавливают и расширяют обитель после войны, рассказал журналистам насельник монастыря Афрам аль-Ишь."Работа движется очень трудно. Рабочих рук не хватает, порода твердая - инструменты часто ломаются. Не хватает и денег. Ведь сейчас паломников почти нет, а значит, нет пожертвований. Поэтому работаем медленно, но все-таки движемся к заветной цели", - сказал он.Сегодня здесь живут 15 монахов, которые каждый день разрабатывают горную породу, чтобы создать дополнительное пространство для молитв и паломников. До войны монастырь Георгия Победоносца был популярным местом для туристов со всего мира - теперь паломников мало, поэтому пожертвований стало значительно меньше.Несмотря на то, что террористы смогли удержаться в этих местах всего один день, они нанесли храму и окрестностям серьезный ущерб. Паломникам больше негде остановится, поэтому в обитель приезжают в основном местные жители."Конечно, сердце кровью обливается, в каком тут все запустении. Террористы, побывав здесь, многое разрушили. Это нелюди, для которых нет ничего святого. Мы очень любим свою страну. У нас столько красивых мест. Сайедная, Пальмира, Дамаск. И все они сильно пострадали во время войны", - поделился житель Дамаска Амран Абдельвахид, приехавший в монастырь с семьей.
https://ria.ru/20191030/1560396287.html
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155195/10/1551951028_0:185:2048:1721_1400x0_80_0_0_cd2f9562f1eeb0cba9895dea13c0661a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий победоносец, новости - религия и мировоззрение, дамаск (город)

Насельник монастыря в Сирии рассказал о восстановлении после войны

12:16 30.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ДавыдовМонастырь Дейр Мар Муса эль-Хабаши в Сирии
Монастырь Дейр Мар Муса эль-Хабаши в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Павел Давыдов
Читать ria.ru в
САЙЕДНАЯ (провинция Риф Дамаск, Сирия) 30 ноя - РИА Новости. Монахи горного монастыря Георгия Победоносца, расположенного в горе Херувимов неподалёку от Дамаска, своими силами восстанавливают и расширяют обитель после войны, рассказал журналистам насельник монастыря Афрам аль-Ишь.
"Работа движется очень трудно. Рабочих рук не хватает, порода твердая - инструменты часто ломаются. Не хватает и денег. Ведь сейчас паломников почти нет, а значит, нет пожертвований. Поэтому работаем медленно, но все-таки движемся к заветной цели", - сказал он.
Сегодня здесь живут 15 монахов, которые каждый день разрабатывают горную породу, чтобы создать дополнительное пространство для молитв и паломников. До войны монастырь Георгия Победоносца был популярным местом для туристов со всего мира - теперь паломников мало, поэтому пожертвований стало значительно меньше.
Историческая и современная части Пальмиры - РИА Новости, 1920, 30.10.2019
30 октября 2019, 14:44Религия и мировоззрение
РПЦ призывает христиан к работе по восстановлению инфраструктуры Сирии
Несмотря на то, что террористы смогли удержаться в этих местах всего один день, они нанесли храму и окрестностям серьезный ущерб. Паломникам больше негде остановится, поэтому в обитель приезжают в основном местные жители.
"Конечно, сердце кровью обливается, в каком тут все запустении. Террористы, побывав здесь, многое разрушили. Это нелюди, для которых нет ничего святого. Мы очень любим свою страну. У нас столько красивых мест. Сайедная, Пальмира, Дамаск. И все они сильно пострадали во время войны", - поделился житель Дамаска Амран Абдельвахид, приехавший в монастырь с семьей.
 
Религия и мировоззрениеГеоргий ПобедоносецНовости - Религия и мировоззрениеДамаск (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
Лента новостейМолния