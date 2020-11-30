Эксперт оценил "украинский след" в санкциях по "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нет ничего удивительного в том, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", это закономерно, учитывая, что атака Вашингтона на этот проект всегда была увязана с Киевом, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток —2". Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет "закулисно" работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству "Северного потока —2", пишет газета.
"В том, что появился украинский след, ничего удивительного нет. Только сейчас появились конкретные имена. Но то, что это происходит и происходило, странного нет. С самого начала атаку на "Северный поток — 2" американцы позиционируют к привязке к Украине", - сказал эксперт РИА Новости.
"Сами украинцы не заинтересованы в том, чтобы был "Северный поток —2", потому что тогда они лишатся транзита, транзитных платежей и возможности политически манипулировать Москвой. Конечно, закономерно, что украинцы так или иначе работают в этом отношении (по санкциям против "Северного потока — 2")", - добавил аналитик.
В целом, по мнению Тимофеева, политическая взаимосвязь украинского правительства с американцами достаточно серьезная. "Они координируют ключевые позиции, США поддерживают украинские власти очень активно. При Байдене эта тема, нет никаких сомнений, продолжится. Она будет при любом президенте", - заключил политолог.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.