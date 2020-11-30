https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586918459.html

Эксперт оценил "украинский след" в санкциях по "Северному потоку — 2"

Эксперт оценил "украинский след" в санкциях по "Северному потоку — 2"

Нет ничего удивительного в том, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", это закономерно,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:07

2020-11-30T11:07

2020-11-30T11:07

северный поток — 2

газпром

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нет ничего удивительного в том, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", это закономерно, учитывая, что атака Вашингтона на этот проект всегда была увязана с Киевом, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток —2". Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет "закулисно" работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству "Северного потока —2", пишет газета."В том, что появился украинский след, ничего удивительного нет. Только сейчас появились конкретные имена. Но то, что это происходит и происходило, странного нет. С самого начала атаку на "Северный поток — 2" американцы позиционируют к привязке к Украине", - сказал эксперт РИА Новости.В целом, по мнению Тимофеева, политическая взаимосвязь украинского правительства с американцами достаточно серьезная. "Они координируют ключевые позиции, США поддерживают украинские власти очень активно. При Байдене эта тема, нет никаких сомнений, продолжится. Она будет при любом президенте", - заключил политолог."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20201127/voyna-1586658516.html

https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

сша

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северный поток — 2, газпром, сша, украина, экономика