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Эксперт оценил "украинский след" в санкциях по "Северному потоку — 2"
Эксперт оценил "украинский след" в санкциях по "Северному потоку — 2"
Нет ничего удивительного в том, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", это закономерно,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:07
2020-11-30T11:07
северный поток — 2
газпром
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нет ничего удивительного в том, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", это закономерно, учитывая, что атака Вашингтона на этот проект всегда была увязана с Киевом, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток —2". Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет "закулисно" работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству "Северного потока —2", пишет газета."В том, что появился украинский след, ничего удивительного нет. Только сейчас появились конкретные имена. Но то, что это происходит и происходило, странного нет. С самого начала атаку на "Северный поток — 2" американцы позиционируют к привязке к Украине", - сказал эксперт РИА Новости.В целом, по мнению Тимофеева, политическая взаимосвязь украинского правительства с американцами достаточно серьезная. "Они координируют ключевые позиции, США поддерживают украинские власти очень активно. При Байдене эта тема, нет никаких сомнений, продолжится. Она будет при любом президенте", - заключил политолог."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20201127/voyna-1586658516.html
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северный поток — 2, газпром, сша, украина, экономика

Эксперт оценил "украинский след" в санкциях по "Северному потоку — 2"

11:07 30.11.2020
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нет ничего удивительного в том, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", это закономерно, учитывая, что атака Вашингтона на этот проект всегда была увязана с Киевом, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток —2". Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет "закулисно" работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству "Северного потока —2", пишет газета.
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 17:26
Эксперт заявил о готовности США к войне из-за "Северного потока — 2"
"В том, что появился украинский след, ничего удивительного нет. Только сейчас появились конкретные имена. Но то, что это происходит и происходило, странного нет. С самого начала атаку на "Северный поток — 2" американцы позиционируют к привязке к Украине", - сказал эксперт РИА Новости.
"Сами украинцы не заинтересованы в том, чтобы был "Северный поток —2", потому что тогда они лишатся транзита, транзитных платежей и возможности политически манипулировать Москвой. Конечно, закономерно, что украинцы так или иначе работают в этом отношении (по санкциям против "Северного потока — 2")", - добавил аналитик.
В целом, по мнению Тимофеева, политическая взаимосвязь украинского правительства с американцами достаточно серьезная. "Они координируют ключевые позиции, США поддерживают украинские власти очень активно. При Байдене эта тема, нет никаких сомнений, продолжится. Она будет при любом президенте", - заключил политолог.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 08:00
Решающая схватка за "Северный поток — 2". Чем грозит проекту Байден
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
 
Северный поток — 2ГазпромСШАУкраинаЭкономика
 
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