WSJ: украинское лобби связано с санкциями против “Северного потока — 2”
06:27 30.11.2020 (обновлено: 09:26 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские лоббисты принимали участие в разработке ограничительных мер против газопровода “Северный поток — 2”, пишет Wall Street Journal.
Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления "Нафтогаза Украины", и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Они на протяжении четырех лет “закулисно” работали в Вашингтоне, пытаясь помешать реализации российского проекта, отмечает издание.
Еще в 2016 году Гламаздин, трудившийся на тот момент в правительстве Украины, и Харченко направили письма госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину, но те на них не ответили.
В результате знакомый одного из украинцев в Вашингтоне свел его с Даниэлем Вайдичем, лоббистом, который работал в комитете сената по международным отношениям. Тот предложил изменить подход. По его словам, он помогал в 2014 году разрабатывать санкции в адрес Москвы. Эти ограничительные меры заставили компанию ExxonMobil выйти из проектов с “Роснефтью”. В итоге нефтяная компания потеряла доступ к важным технологиям, а реализацию проекта приостановили.
Вайдич отметил, что “это была модель, которую мы применили по отношению к “Северному потоку — 2”. Издание добавляет, что в 2018 году Гламаздин и Харченко привлекли аналитические центры к поиску уязвимостей в проекте и им это якобы удалось.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"
Как поясняет газета, один московский эксперт заявил, что в России нет судов, которые могли бы прокладывать трубы необходимого диаметра на требуемой глубине. При этом Дания запрещает судам становиться на якорь в некоторых районах Балтийского моря из-за опасности подрыва неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны. Компания “Газпром” тогда заключила соглашение со швейцарской Allseas Group SA, чье судно могло прокладывать трубы, не становясь на якорь.
После этого Гламаздин и его коллеги “занялись трубоукладочными судами”. Они решили обратиться в конгресс и установили при помощи Вайдича контакт с сенатором Тедом Крузом. Политик помог привлечь к разработке ограничительных мер его коллегу Жанну Шахин. В 2019 году они создали законопроект о введении санкций против компаний, содействующих реализации российского газового проекта. Тогда компания Allseas, ставшая основной их целью, практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу американский СПГ. В прошлом месяце Вашингтон расширил ограничительные меры против "Северного потока — 2" и распространил эти санкции на компании, которые предоставляют услуги судам, задействованным в строительстве газопровода. Эти меры входят в пакет PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные ограничения против "Северного потока — 2". В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве трубопровода.
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