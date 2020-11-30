https://ria.ru/20201130/sandu-1586997833.html

Санду призвала к выводу российских войск из Приднестровья

Санду призвала к выводу российских войск из Приднестровья

Российских военных нужно вывести из Приднестровья, заявила избранный президент Молдавии Майя Санду на первой после выборов пресс-конференции. В Кремле полагают, РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:03

2020-11-30T17:03

2020-11-30T17:03

россия

майя санду

дмитрий песков

молдавия

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политика

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российских военных нужно вывести из Приднестровья, заявила избранный президент Молдавии Майя Санду на первой после выборов пресс-конференции. В Кремле полагают, что изменение статуса-кво может привести к дестабилизации в регионе."В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии", — сказал Санду.Она добавила, что намерена обсуждать этот вопрос с Москвой. Кроме того, по ее словам, миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую."В прошлом году к нам приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, он говорил о том, что Россия готова помочь в утилизации оружия. <...> В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю", — сказала избранный президент.Она также отметила, что планирует работать над "установлением хороших отношений" с Москвой, открыть экспорт и заботиться о гражданах Молдавии, работающих в России.О том, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев, Санду сразу после выборов говорила в интервью украинскому изданию "Европейская правда". Действующий президент Игорь Додон назвал это серьезной ошибкой. Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии, Майя Санду, кандидат от партии "Действие и солидарность", победила с 57,75 процента голосов. За Игоря Додона, выдвигавшегося на второй срок, проголосовали 42,25 процента избирателей. Инаугурация, по словам Санду, пройдет 24 декабря.Реакция КремляЗаявление Санду прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия выполняет в Приднестровье очень важные функции.По словам пресс-секретаря, вопрос о выводе миротворцев из Приднестровья Москва и Кишинев не обсуждали."Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двухсторонних отношений велика. Диалог с Додоном и сейчас продолжается, но он был гораздо более конструктивный в этом плане. Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и что мы будем учитывать всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов", — добавил он.Вопрос замены российских миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней повестке России и Молдавии, ни в международной, заявил РИА Новости информированный российский источник."Эти деструктивные заявления не способствуют приднестровскому урегулированию и стабильности в регионе. ОГРВ находится в Молдавии на законных основаниях. Она обеспечивает российское участие в совместных миротворческих силах, куда еще входят миротворцы от Молдавии, Приднестровья и наблюдатели от Украины, а также охрану складов с боеприпасами", — сказал он."Антироссийский демарш" Вопрос о размещении миротворцев в Приднестровье не решается исключительно президентом Молдавии, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.По мнению эксперта, со стороны Санду это "антироссийский внешнеполитический демарш". "Присутствие российских миротворцев — это элемент стабильности, предсказуемости и невозможности того, что это оружие, боеприпасы, будут разграблены и попадут в широкий оборот на черный оружейный рынок", — заключил Коротченко.Ситуация в ПриднестровьеПриднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией.В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в регионе. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они находятся на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках.

https://ria.ru/20201130/sandu-1586958524.html

https://ria.ru/20201127/pridnestrove-1586586023.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sandu-1586982598.html

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россия, майя санду, дмитрий песков, молдавия, безопасность, в мире, политика