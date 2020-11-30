https://ria.ru/20201130/sandu-1586958524.html
Санду заявила, что между Приднестровьем и Карабахом нет ничего общего
Санду заявила, что между Приднестровьем и Карабахом нет ничего общего
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что между конфликтами в Приднестровье и Нагорном Карабахе нет ничего общего, РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:57
2020-11-30T13:57
2020-11-30T13:58
никол пашинян
майя санду
обсе
евросоюз
ильхам алиев
владимир путин
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армения
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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что между конфликтами в Приднестровье и Нагорном Карабахе нет ничего общего, урегулировать ситуацию в ПМР можно только мирным путем."Не ничего общего между Приднестровьем и Карабахским конфликтом, решить приднестровский конфликт можно только мирным путем, мы будем продолжать работать в формате "5+2", чтобы найти решение в вопросе урегулирования", - заявила Санду.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201127/pridnestrove-1586586023.html
https://ria.ru/20201121/mirotvortsy-1585633143.html
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никол пашинян, майя санду, обсе, евросоюз, ильхам алиев, владимир путин, сша, азербайджан, армения, в мире
КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости.
Избранный президент Молдавии Майя Санду
на пресс-конференции в понедельник заявила, что между конфликтами в Приднестровье и Нагорном Карабахе
нет ничего общего, урегулировать ситуацию в ПМР можно только мирным путем.
"Не ничего общего между Приднестровьем и Карабахским конфликтом, решить приднестровский конфликт можно только мирным путем, мы будем продолжать работать в формате "5+2", чтобы найти решение в вопросе урегулирования", - заявила Санду.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.