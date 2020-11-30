Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/sakhar-1586946357.html
В России начали снижаться отпускные цены на сахар
В России начали снижаться отпускные цены на сахар
Производители сахара в России в конце ноября снизили на него цены впервые с начала июня, говорится в обзоре Центра агроаналитики Минсельхоза РФ. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:15
2020-11-30T13:15
поволжье
северный кавказ
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151312/34/1513123426_0:236:5312:3224_1400x0_80_0_0_f1cff9a43224a96d6585e8ffb57f2cef.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Производители сахара в России в конце ноября снизили на него цены впервые с начала июня, говорится в обзоре Центра агроаналитики Минсельхоза РФ.В федеральных округах наблюдалась разнонаправленная динамика: в Сибирском, Центральном и Северо-Кавказском отпускные цены на сахар уменьшились на 4%, 2,7% и 1,1% соответственно, в Приволжском и Южном округах продолжился рост - на 2,6% и 2,2% соответственно.Таким образом, на 25 ноября дороже всего сахар стоит в Поволжье и на Северном Кавказе - 44 558 рубля за тонну и 44 482 рубля за тонну, а дешевле всего - на Юге и в Центральной России (41 480 рубля за тонну и 41 644 рубля за тонну соответственно).По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 25 ноября сахарная свекла убрана с площади 917,6 тысячи гектаров, что составляет 99,3% посевов; накопано 33,4 миллиона тонн, а средняя цена на нее производителей составила 3 675 рублей за тонну, увеличившись за неделю на 0,1%.По оценке Центра агроаналитики, небольшая динамика, в пределах плюс 0,1% – минус 0,2%, была зафиксирована во всех федеральных округах. Сами цены варьируются от 3 210 рублей за тонну (минимальная цена, Сибирский федеральный округ) до 3 840 рублей за тонну (максимальная цена, Центральный федеральный округ), уточняют эксперты.Согласно данным Росстата, сахар-песок в России к 23 ноября подорожал с начала года на 66,7%, в ноябре рост потребительских цен начал замдляться. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получала жалобы от граждан в связи с ростом цен на сахар, заявлял в середине ноября в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.
https://ria.ru/20201106/naskolko-vyrastut-tseny-na-produkty-1583227327.html
поволжье
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151312/34/1513123426_0:0:4728:3545_1400x0_80_0_0_c84d5ea4d74abb49a9af541da0d4f2a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поволжье, северный кавказ, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В России начали снижаться отпускные цены на сахар

13:15 30.11.2020
 
© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Depositphotos / Ajafoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Производители сахара в России в конце ноября снизили на него цены впервые с начала июня, говорится в обзоре Центра агроаналитики Минсельхоза РФ.
"Цены производителей на сахар в среднем по России составили 42 153 рублей за тонну, уменьшившись за неделю на 0,5%. Отрицательная динамика была зафиксирована впервые с начала июня", - говорится в обзоре.
В федеральных округах наблюдалась разнонаправленная динамика: в Сибирском, Центральном и Северо-Кавказском отпускные цены на сахар уменьшились на 4%, 2,7% и 1,1% соответственно, в Приволжском и Южном округах продолжился рост - на 2,6% и 2,2% соответственно.
Таким образом, на 25 ноября дороже всего сахар стоит в Поволжье и на Северном Кавказе - 44 558 рубля за тонну и 44 482 рубля за тонну, а дешевле всего - на Юге и в Центральной России (41 480 рубля за тонну и 41 644 рубля за тонну соответственно).
Прилавок с растительным маслом в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 08:00
Слабый рубль подлил масла в огонь: насколько вырастут цены на продукты
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 25 ноября сахарная свекла убрана с площади 917,6 тысячи гектаров, что составляет 99,3% посевов; накопано 33,4 миллиона тонн, а средняя цена на нее производителей составила 3 675 рублей за тонну, увеличившись за неделю на 0,1%.
По оценке Центра агроаналитики, небольшая динамика, в пределах плюс 0,1% – минус 0,2%, была зафиксирована во всех федеральных округах. Сами цены варьируются от 3 210 рублей за тонну (минимальная цена, Сибирский федеральный округ) до 3 840 рублей за тонну (максимальная цена, Центральный федеральный округ), уточняют эксперты.
Согласно данным Росстата, сахар-песок в России к 23 ноября подорожал с начала года на 66,7%, в ноябре рост потребительских цен начал замдляться. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получала жалобы от граждан в связи с ростом цен на сахар, заявлял в середине ноября в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.
 
ПоволжьеСеверный КавказФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
Лента новостейМолния