https://ria.ru/20201130/sakhar-1586946357.html

В России начали снижаться отпускные цены на сахар

В России начали снижаться отпускные цены на сахар

Производители сахара в России в конце ноября снизили на него цены впервые с начала июня, говорится в обзоре Центра агроаналитики Минсельхоза РФ. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:15

2020-11-30T13:15

2020-11-30T13:15

поволжье

северный кавказ

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151312/34/1513123426_0:236:5312:3224_1400x0_80_0_0_f1cff9a43224a96d6585e8ffb57f2cef.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Производители сахара в России в конце ноября снизили на него цены впервые с начала июня, говорится в обзоре Центра агроаналитики Минсельхоза РФ.В федеральных округах наблюдалась разнонаправленная динамика: в Сибирском, Центральном и Северо-Кавказском отпускные цены на сахар уменьшились на 4%, 2,7% и 1,1% соответственно, в Приволжском и Южном округах продолжился рост - на 2,6% и 2,2% соответственно.Таким образом, на 25 ноября дороже всего сахар стоит в Поволжье и на Северном Кавказе - 44 558 рубля за тонну и 44 482 рубля за тонну, а дешевле всего - на Юге и в Центральной России (41 480 рубля за тонну и 41 644 рубля за тонну соответственно).По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 25 ноября сахарная свекла убрана с площади 917,6 тысячи гектаров, что составляет 99,3% посевов; накопано 33,4 миллиона тонн, а средняя цена на нее производителей составила 3 675 рублей за тонну, увеличившись за неделю на 0,1%.По оценке Центра агроаналитики, небольшая динамика, в пределах плюс 0,1% – минус 0,2%, была зафиксирована во всех федеральных округах. Сами цены варьируются от 3 210 рублей за тонну (минимальная цена, Сибирский федеральный округ) до 3 840 рублей за тонну (максимальная цена, Центральный федеральный округ), уточняют эксперты.Согласно данным Росстата, сахар-песок в России к 23 ноября подорожал с начала года на 66,7%, в ноябре рост потребительских цен начал замдляться. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получала жалобы от граждан в связи с ростом цен на сахар, заявлял в середине ноября в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.

https://ria.ru/20201106/naskolko-vyrastut-tseny-na-produkty-1583227327.html

поволжье

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поволжье, северный кавказ, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика